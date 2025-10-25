باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - نیما باغبانی دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با بیان اینکه ۴۰ تا ۴۵ درصد قارچ کشور در تهران تولید و توزیع می شود، گفت: با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بازار سبد مصرف و داد و ستد در این حوزه تحت تاثیر قرار گرفت چراکه برخی واحدها بصورت تعطیل و نیمه تعطیل بودند و در نهایت این امر بر میزان عرضه قارچ در مرداد و شهریور اثر گذاشت.

به گفته وی،با توجه به کاهش تقاضا در برابر عرضه قیمت با نوساناتی روبرو شد که مجدد با عادی شدن شرایط تولید، قیمت قارچ با شیب تندی فروکش کرد به طوریکه اکنون بازار در پایداری به سر می برد.

باغبانی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار قارچ متعادل است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به شرایط مساعد تولید، صادرات در نیمه دوم به ۵ تا ۶ هزارتن برسد.گفتنی است برخی واحدهای صنفی در ماه های قبل با سوء استفاده از کمبود عرضه، قارچ را با قیمت بالایی توزیع کردند.

وی از توزیع روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن قارچ در کشور خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو سرمزرعه برحسب کیفیت ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزارتومان بوده که با نرخ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد.

دبیرانجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال تولید قارچ به ۲۱۵ تا ۲۲۰ هزارتن برسد.