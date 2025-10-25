باشگاه خبرنگاران جوان _خیر الله رهسپار فرد،رئیس پارک علم و فناوری استان قم گفت: رویداد ملی نوآفرین صنعت ساز استان با همکاری دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی استان برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد با محوریت ایدههای استارتاپی در حوزههای علوم انسانی و اسلامی، صنایع خلاق و فرهنگی و فنی و مهندسی برگزار میشود.
رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: آخرین مهلت ارسال ایدهها ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ است و اختتامیه این رویداد هم ۳۰ آذرماه برگزار میشود.
صاحبان ایده میتوانند به درگاه اینترنتی https// qomstp.ir/qomnoafarin (https://irandoc.ac.ir/national_plan) مراجعه کنند.