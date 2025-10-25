باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال سه به سه دختران ایران در سومین دیدار خود از روز دوم بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به مصاف چینتایپه رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۹ به پیروزی رسید.
الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار ملیپوش کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
در بخش دختران، تیمهای ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.
شایان ذکر است، تیم ملی کشورمان در روز نخست این رقابتها مقابل ازبکستان و اردن به پیروزی رسیدند و نتیجه برابر چین واگذار کردند. همچنین دو دیدار نخست روز دوم رقابتها مقابل امارات و قزاقستان موفق به کسب پیروزی شد.