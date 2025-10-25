رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۲۳ هزار مرکز غیردولتی با این سازمان همکاری دارند و حدود ۹۰ درصد خدمات بهزیستی توسط مردم و بخش غیردولتی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی امروز -شنبه ۳ آبان‌ماه- در دیدار با اعضای هیات‌مدیره مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت (دخترانه) گفت: بهزیستی مردمی‌ترین سازمان دولت است که وظیفه آن صدور مجوز، پرداخت یارانه و ارائه خدمات پشتیبان است. یارانه‌ها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های مراکز را پوشش می‌دهد و امسال نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است البته فلسفه فعالیت مؤسسات غیردولتی بر این مبناست که بخش عمده هزینه‌ها با کمک خیران و مشارکت‌های مردمی تأمین شود.

وی افزود: کارگروه رفع موانع و تسهیل در روند فعالیت مؤسسات غیردولتی را تشکیل داده‌ایم تا مشکلات موجود در این حوزه به‌صورت تخصصی بررسی شود. هدف از این کارگروه، ایجاد بستری برای هم‌فکری و همکاری میان سازمان بهزیستی و مدیران مؤسسات است تا بتوان راهکار‌های عملی و مؤثری برای رفع چالش‌ها طراحی کرد.

طراحی زیست بوم جامع مشارکت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از طراحی زیست‌بوم جامع مشارکت در سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: این زیست‌بوم با ۱۲ راهبرد اصلی تدوین شده تا ظرفیت مشارکت‌های مردمی چه مالی و چه غیرمالی به‌صورت نظام‌مند فعال شود. در ایام جنگ نیز پویش ملی مشارکت را اجرا کردیم که در آن ۲۳ هزار متخصص برای کمک داوطلبانه ثبت‌نام کردند. در کنار این، درگاه الکترونیکی مشارکت‌های مردمی نیز به‌تازگی افتتاح شده تا فرآیند کمک‌رسانی خیرین آسان‌تر شود.

حسینی در پاسخ به درخواست خیریه وحدت برای اختصاص زمین افزود: در استان بوشهر شهرک سالمندان با امکانات ویژه در حال احداث است که به‌عنوان پایگاه خدمات سالمندی فعالیت خواهد کرد. همچنین طبق ماده ۲۸ در صورت وجود زمین مناسب، امکان اجاره آن به مراکز غیردولتی وجود دارد، اما واگذاری قطعی زمین نیازمند مصوبه دولت است البته ما می‌توانیم درخواست شما را به سایر سازمان‌ها ارائه دهیم.

مبلغ کم کمک‌هزینه معیشتی به معلولان شدید

فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار با تأکید بر لزوم همراهی خیران گفت: باید بوروکراسی اداری را کاهش دهیم تا خیران با انگیزه بیشتری کنار ما فعالیت کنند. در حال حاضر ۶۶ هزار فرد دارای معلولیت در مراکز روزانه ما حضور دارند و ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه به این مراکز پرداخت می‌شود. همچنین برای نخستین‌بار، افزایش تعرفه مراکز از ابتدای سال اعمال شد، در حالی‌که پیش‌تر این تصمیم معمولاً در آبان‌ماه اجرا می‌شد.

وی در تشریح وضعیت پرداخت کمک‌هزینه معیشتی ماده ۲۷ گفت: این کمک‌هزینه به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل پرداخت می‌شود. در حالی‌که حداقل هزینه معیشت حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است حداکثر پرداخت فعلی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این طرح حدود ۶۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و برای اجرای کامل آن به ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است در حالی‌که اعتبار فعلی تنها ۴.۲ هزار میلیارد تومان است.

عباسی درباره تعیین تعرفه مؤسسات نیز توضیح داد: تعرفه مراکز غیردولتی بر اساس جلسات مشترک میان سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مؤسسات تعیین می‌شود که برای سال جاری میانگین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر فرد در نظر گرفته شده و رشد تعرفه‌ها به ۴۵ درصد رسیده است.

دلایل تأخیر در تمدید مجوز مرکز وحدت

سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار درباره دلایل تأخیر در تمدید مجوز مرکز وحدت توضیح داد: پیش‌تر یکی از شروط تمدید مجوز داشتن مدرک لیسانس برای همه اعضای هیئت‌مدیره بود که با شناسایی این موضوع به‌عنوان مانع حذف شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون داشتن مدرک کارشناسی برای یک نفر از اعضا کافی است. مجوز جدید خیریه وحدت نیز در ۱۱ مرداد امسال صادر شده و در دوران جنگ نیز مجوز همه مراکز تا پایان آذر تمدید شده است.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، مراکز غیر دولتی
خبرهای مرتبط
پیگیری ویژه دیوان محاسبات برای پرداخت معوقات کمک‌هزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت
نگاهداری در مراسم روز جهانی عصای سفید:
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
آخرین اخبار
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
انتصاب ۳ عضو شورای‌عالی فضایی از سوی پزشکیان
همکاری ۲۳ هزار مرکز غیردولتی با بهزیستی
سخنگوی دولت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است/ تلاش برای کنترل گرانی و گران فروشی
سایه فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی کشور
کاهش معنادار سقط جنین‌های عمدی در کشور
پیام تبریک قالیباف برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید
واکنش قالیباف به انحلال بانک آینده
بقائی: بی‌کیفرمانی جنایات اسرائیل باید پایان یابد
عارف: در دهه‌های اخیر نوعی قهر اعلام‌نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است
عراقچی روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
مرزهای شرقی کشور در اوج جنگ ۱۲ روزه درگیر مبارزه با مواد مخدر بود/ ایران هزینه اتباع را به تنهایی می‌پردازد
ایران: شورای امنیت نباید برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده یا دغل ورزی قرار گیرد