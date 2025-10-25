باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی امروز -شنبه ۳ آبانماه- در دیدار با اعضای هیاتمدیره مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت (دخترانه) گفت: بهزیستی مردمیترین سازمان دولت است که وظیفه آن صدور مجوز، پرداخت یارانه و ارائه خدمات پشتیبان است. یارانهها حدود ۳۰ درصد هزینههای مراکز را پوشش میدهد و امسال نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است البته فلسفه فعالیت مؤسسات غیردولتی بر این مبناست که بخش عمده هزینهها با کمک خیران و مشارکتهای مردمی تأمین شود.
وی افزود: کارگروه رفع موانع و تسهیل در روند فعالیت مؤسسات غیردولتی را تشکیل دادهایم تا مشکلات موجود در این حوزه بهصورت تخصصی بررسی شود. هدف از این کارگروه، ایجاد بستری برای همفکری و همکاری میان سازمان بهزیستی و مدیران مؤسسات است تا بتوان راهکارهای عملی و مؤثری برای رفع چالشها طراحی کرد.
طراحی زیست بوم جامع مشارکت
رئیس سازمان بهزیستی کشور از طراحی زیستبوم جامع مشارکت در سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: این زیستبوم با ۱۲ راهبرد اصلی تدوین شده تا ظرفیت مشارکتهای مردمی چه مالی و چه غیرمالی بهصورت نظاممند فعال شود. در ایام جنگ نیز پویش ملی مشارکت را اجرا کردیم که در آن ۲۳ هزار متخصص برای کمک داوطلبانه ثبتنام کردند. در کنار این، درگاه الکترونیکی مشارکتهای مردمی نیز بهتازگی افتتاح شده تا فرآیند کمکرسانی خیرین آسانتر شود.
حسینی در پاسخ به درخواست خیریه وحدت برای اختصاص زمین افزود: در استان بوشهر شهرک سالمندان با امکانات ویژه در حال احداث است که بهعنوان پایگاه خدمات سالمندی فعالیت خواهد کرد. همچنین طبق ماده ۲۸ در صورت وجود زمین مناسب، امکان اجاره آن به مراکز غیردولتی وجود دارد، اما واگذاری قطعی زمین نیازمند مصوبه دولت است البته ما میتوانیم درخواست شما را به سایر سازمانها ارائه دهیم.
مبلغ کم کمکهزینه معیشتی به معلولان شدید
فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار با تأکید بر لزوم همراهی خیران گفت: باید بوروکراسی اداری را کاهش دهیم تا خیران با انگیزه بیشتری کنار ما فعالیت کنند. در حال حاضر ۶۶ هزار فرد دارای معلولیت در مراکز روزانه ما حضور دارند و ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه به این مراکز پرداخت میشود. همچنین برای نخستینبار، افزایش تعرفه مراکز از ابتدای سال اعمال شد، در حالیکه پیشتر این تصمیم معمولاً در آبانماه اجرا میشد.
وی در تشریح وضعیت پرداخت کمکهزینه معیشتی ماده ۲۷ گفت: این کمکهزینه به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل پرداخت میشود. در حالیکه حداقل هزینه معیشت حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است حداکثر پرداخت فعلی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این طرح حدود ۶۰۰ هزار نفر را شامل میشود و برای اجرای کامل آن به ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است در حالیکه اعتبار فعلی تنها ۴.۲ هزار میلیارد تومان است.
عباسی درباره تعیین تعرفه مؤسسات نیز توضیح داد: تعرفه مراکز غیردولتی بر اساس جلسات مشترک میان سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مؤسسات تعیین میشود که برای سال جاری میانگین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر فرد در نظر گرفته شده و رشد تعرفهها به ۴۵ درصد رسیده است.
دلایل تأخیر در تمدید مجوز مرکز وحدت
سید محمد جواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار درباره دلایل تأخیر در تمدید مجوز مرکز وحدت توضیح داد: پیشتر یکی از شروط تمدید مجوز داشتن مدرک لیسانس برای همه اعضای هیئتمدیره بود که با شناسایی این موضوع بهعنوان مانع حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون داشتن مدرک کارشناسی برای یک نفر از اعضا کافی است. مجوز جدید خیریه وحدت نیز در ۱۱ مرداد امسال صادر شده و در دوران جنگ نیز مجوز همه مراکز تا پایان آذر تمدید شده است.
منبع: سازمان بهزیستی