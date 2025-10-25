متقاضیان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش سن متقاضیان در دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان نیازمند سن عبور از یک فرایند پذیرش است. یکی از این شرایط پذیرش برای متقاضیان؛ شرایط سنی است. قرار دادن این شرایط متقاضیان را با دردسر‌هایی مواجه کرده و آنها را چشم انتظار ورود به این دانشگاه گذاشته است.
شهروندخبرنگاار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب لطفا درباره افزایش سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال با توجه به اهمیت استعداد جوانان ایرانی گزارش تهیه کنید. با توجه به اینکه شش ماه دیگر آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود، ما را از بلاتکلیفی رها کرده و هرچه زودتر این مصوبه را ابلاغ نمایند. باتشکر

 

