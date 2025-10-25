باشگاه خبرنگاران جوان - آرمین سلیمانزاده سرپرست و کمک مربی دختران زیر ۱۶ سال ایران در بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت: بسکتبال چین تایپه از قدرتهای بزرگ آسیاست به هر حال تدابیری که کادر فنی برای بازیهای امروز در نظر گرفته بود را بچهها به خوبی در زمین اجرا کردند در بازیهای اول و دوم امارات و قزاقستان را پشت سر گذاشتند، اما در بازی سوم بچهها موفق شدن تیم پرقدرت چین تایپه که در بسکتبال ۵ نفره هم از قدرتهای آسیا محسوب میشود را شکست دهند.
وی ادامه داد: ما در مقابل چین تایپه در تمام ردههای سنی تاکنون موفق به پیروزی نشده بودیم، اما در این بازیها باید منتظر بمانیم تیم ما چین و چین تایپه به عنوان تیمهایی هستند که هر کدام یک باخت دارند و باید دید نتایج دو تیم دیگر چه میشود، اما اینکه تیم چندم باشیم بستگی به شمارش گلهای هر بازی دارد، اما صعودمان به جمع هشت تیم قطعی شده و انشالله در مراحل بعدی هم موفق باشند.