گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: مسئولان امر واردات گوشت را راهکار تنظیم بازار می‌دانند، درحالیکه برای پایداری تولید و تعادل بازار باید نهاده به میزان مناسب وارد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو بره نر ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزارتومان در نقاط مختلف کشور است.

به گفته وی، با توجه به تقاضای بازار، دام وجود دارد و کمبودی در زمینه عرضه نداریم، اما بدلیل شرایط تامین نهاده های دامی شاهد کشتار دام های مولد هستیم.

صدردادرس ادامه داد: در شرایط کنونی که دامدار نمی تواند نهاده مورد نیاز را تامین کند، ناگریز به کشتار دام است، درحالیکه دام ها در فصل زایش به سر می برند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مسئولان برای تنظیم بازار تنها بدنبال واردات گوشت هستند، افزود: مسئولان تنها دامداران را مقصر نوسانات قیمت گوشت و دام‌می دانند، از این رو بدنبال واردات گوشت هستند که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا به جای واردات گوشت اقدام به واردات نهاده های دامی نمی کنند تا صنعت دامپروری کشور از بین نرود.

وی قیمت منطقی هرکیلو لاشه درب کشتارگاه را ۶۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت گوشت برای مصرف کننده بسته به مناطق خرید، قطعه بندی گوشت، هزینه حمل، بسته بندی و ... دارد. از این رو نمی توان نرخ مصوبی اعلام کرد.

صدردادرس با اشاره به آینده بازار گوشت گفت: با استمرار روند فعلی تامین نهاده های دامی، آینده بازار گوشت مطلوب نخواهد بود و مسئولان مربوطه علت کمبود نهاده دامی برای دام سبک را اولویت گاو شیری و مرغ مطرح می کنند، از این رو  مسئولان نباید انتظار داشته باشند که قیمت گوشت تغییری نداشته باشد.

