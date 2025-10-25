وکیل مدافع پژمان جمشیدی از آزادی موکلش از زندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی محرابی وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت: موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.

سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ قوه قضاییه با انتشار خبر بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»

علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران ظهر امروز خبر داد که دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی را نقض کرد تا قرار متناسب صادر شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ناصر محمد خانی هم دو تن زن را کشت با پول و پارتی شهلا جاهد رو فرستاد بالای دار پژمان جمشیدی هم. اینقدر قدرت و نفوذ دارد که به صد نفر دیگر هم تجاوز کنه هیچ کس جرات نداره بهش بگه چرا
۱۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بیخیال اینجور ماجراها توی رسانه بشید بهتره. برید به زندگیتون برسین.
۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چرا چون بازیگره پارتی قائل میشین یه آدم معمولی که پدرش در میارین عدالت کجا ؟
۱۲
۱۶
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۲۳:۳۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اولش نوشته بودید یک فرد بازیگر الان رسما اسم پژمان جمشیدی نوشتید؟ مریضی چیزی هستید؟
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ازادش کنیدکه چندتا دختر دیگه را ازبین ببره راه فسادو فحشا خداراشکر بر مفسدان اخلاقی بازه
۹
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
داره میگه همتون رو خریدم. منو زندان ؟!!خخخخخخخ
۸
۱۶
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
با این اخبارتون با آبروی مردم بازی نکنید
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
داره به ریش قانون می‌خنده!!!!
۸
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگر تجاوز به عنف بوده چرا در این سالها شکایت نکزده؟اگر هم در این شراکت به اهدافش نرسیده و حالا قصد تلافی و باج گیری و آبروریزی دارد که الله اعلم.
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یکی از اسطوره های باشگاه پرسپولیس
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یک عده چقدر راحت بدون اینکه چیزی بدانند یا مدرکی داشته باشند دیگران متهم و حکم هم صادر میکنند به هوش باشیم که بدون اطلاع کافی کسی را محکوم نکنیم که اگر قبح چنین کاری از بین برود جامعه دچار تشتت و ناآرامی میشود و می آید زمانی که به ناحق خود ما را هم متهم کنند
۷
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
بله شما و پژمان جمشیدی درست می‌گویید. و پلیس و قوه قضائیه و دادگاه و قاضی و شاکی همه اشتباه می‌کنند
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۱۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
جمشیدی که مستقل نیست، یه مافیا پشتشه وگرنه کشک نیست یکی بیاد اینقدر معروف بشه و فیلم بازی کنه. این قضایا هم یه نمایش کثیفه فقط.
۱۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آقای جمشیدی که فرد فهمیده ای بوده اما آبروی اون دختره رفت
۱۸
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
هرگز اینکارو نمی‌کرد تهمت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تنها پژمان یا آن دختر نیست اکثر بازیگران اینطوریند نمی بینی ازدواج نمی کنند ازاین سوئد تفاهمات است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
تو داداش دختره هستی یا باباش یا قاضی که همه چیز رو مثلا میدونی؟ نظر نده بیکاری؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چه عکس ناجوری گذاشتید .
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا خسته شدیم چهرش رو مترو دیدیم یک خارجی توریست بیاد میگه این حال بهم زن کیه رو در و دیورهای تهران عکسش اویزون هس
۳۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
چهر هر انسانی را خدا آفریده پس نباید از چهره و قیافه مردم عیب جویی کنیم
۱۲۳
