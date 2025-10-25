باشگاه خبرنگاران جوان - الهه احمدیان بازیکن تیم بسکتبال سه نفره ایران در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین پس از پیروزی مقابل چین تایپه گفت: بازی با چین تایپه سختترین بازی امروز ما بود چین تایپه از تیمهای اول و دوم جدول گروه ما و به لطف بچهها و تلاشی که کردند و درایت کادر فنی موفق شدیم تیم قدرتمند چین تایپه را شکست دهیم و انشالله و تلاش بچهها و کادر فنی دیدار پایانی این رقابتها هم فکر میکنیم.
الینا امینی دیگر ملی پوش بسکتبال سه نفره ایران گفت: امروز سه بازی برگزار کردیم که بازی اول بازی سادهای بود با امارات بازی دوم مقداری دشوارتر بود قزاقستان تیم خوبی بود اما در بازی سوم چین تایپه حریف قدرتمندی بود که تا به حال شکست نداشت و ما موفق شدیم با تلاش بچهها این بازی رو با پیروزی پشت سر بگذاریم از مربیان و کادر فنی تشکر میکنم و امیدوارم با همین تلاش بتوانیم در فینال این رقابتها راه پیدا کنیم.