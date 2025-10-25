نمایندگان اوزان ۷۰ و ۱۲۵ کیلوگرم ایران با شکست‌دادن رقبایشان راهی دیدار نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز دوم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، چهار آزادکار ایران به روی تشک رفتند که در پایان رقابت‌های نوبت صبح، سینا خلیلی در ۷۰ و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم با شکست رقبا راهی نیمه‌نهایی شدند، اما میلاد والی‌زاده در ۵۷ و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم برابر رقبایشان از آمریکا شکست خوردند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی‌زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر دو لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با الکساندر گایدارلی از مولداوی کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با حبیب داودگادجیف از روسیه پیکار می‌کند.

