باشگاه خبرنگاران جوان؛ عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر مسئولیت وزارت صمت به عنوان سیاستگذار خودرو در کشور گفت: آئیننامه اجرایی ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، که بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت تنظیم و در کمیسیونهای تخصصی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد، اولین سندی است که به طور خاص به موضوع کیفیت تولید خودرو میپردازد و استانداردهای مربوطه را تعریف میکند.
وی در همین رابطه افزود: این آئیننامه تمامی زنجیره تولید خودرو را شامل میشود؛ طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش در یک نظام ارزیابی مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت صمت، طراحی این آئیننامه را بر پایه نظام امتیازدهی در کیفیت خودروهای ساخت داخل دانست و تاکید کرد: سامانهای برای ثبت این امتیازات در نظر گرفته شده است و شرکتهای بازرسی نظارت بر آن دارند، به این ترتیب ذینفعان خودرو که بیشتر مصرفکننده و مشتری است، قادر خواهد بود کیفیت خودروهای مختلف را مقایسه کرده و بر اساس آن انتخاب کنند.
وی در تشریح دیگر الزامات آئیننامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد مهم در این آئیننامه، شناسنامهدار کردن قطعات داخلی خودرو است. با توجه به اینکه قطعات توسط شرکتهای مختلف تولید میشود، این قطعات شناسنامهدار خواهد شد تا در صورت بروز مشکل یا نیاز به فراخوان، مشخص شود که کدام قطعهساز قطعه مورد نظر را تولید کرده است.
زارعی در پایان تصریح کرد: ساختار و نهادسازی در قالب کمیتهای متشکل از ذینفعان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته است. این کمیته وظیفه سیاستگذاری و ارتقاء کیفیت خودرو را بر عهده دارد و در صورت نیاز، دستورالعملهای تکمیلی را تنظیم و ابلاغ میکند. سیاستگذار اصلی در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مصوبات این کارگروه با تایید وزیر اجرایی میشود.
با اجرای این آئیننامه، انتظار میرود خلأهای نظارتی بر کیفیت خودرو برطرف شده و شاهد ارتقاء مستمر در کیفیت خودروهای تولید داخل باشیم، بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و رضایتمندی مردم از نتایج اجرای آئیننامه است.
منبع: وزارت صمت