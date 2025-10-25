رئیس بنیاد ملی نخبگان، بر اهمیت مسیر نخبگی، تلاش مستمر و اثرگذاری اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد که مدال تنها نقطه آغاز راه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ سعید خدایگان، رئیس بنیاد ملی نخبگان  در مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی گفت: در حوالی مردادماه، نخستین گروه از برگزیدگان المپیاد‌های جهانی معرفی شدند و در سطح استان‌ها مراسم تقدیر و تکریم آنان برگزار شد. در میان این عزیزان، یک مدال‌آور طلای جهانی در رشته ریاضی از استان زنجان حضور داشت و سایر مدال‌آوران عمدتاً از استان تهران بودند. پس از مشخص شدن نتایج نهایی سایر المپیادها، مشاهده شد که پراکندگی مدال‌آوران نسبت به دوره گذشته بیشتر شده و از استان‌های خراسان رضوی، بوشهر و تهران افتخارآفرینانی داشتیم.

وی ادامه داد: از آنجا که بیشتر این دانش‌آموزان پس از ورود به دانشگاه در تهران متمرکز می‌شوند، تصمیم گرفته شد مراسم نهایی پس از آغاز سال تحصیلی و استقرار آنان در فضای دانشگاه برگزار شود که سبب تأخیر در برگزاری این آیین شد.

وی در ادامه گفت: «به شما قهرمانان جوان تبریک می‌گویم که در شرایط دشوار این سال‌ها، با تلاش و پشتکار توانستید در صحنه جهانی بدرخشید و مایه سربلندی خانواده، جامعه و میهن خود شوید. شما با موفقیت در المپیاد‌های علمی، گام نخست مسیر نخبگی را برداشته‌اید. اما باید بدانید که مسیر نخبگی، مسیری دشوار و پرچالش است و این مدال‌ها نشانه آغاز راه هستند، نه مقصد.»

خدایگان افزود: «زندگی هر انسان در آغاز سراسر دریافت است؛ انسان آموخته‌ها را از خانواده و جامعه می‌گیرد، اما از میانه راه، زمان ارائه و اثرگذاری فرامی‌رسد. بنیاد ملی نخبگان، نخبگی را به معنای اثرگذاری بارز در جامعه می‌داند. تا حدود سی‌سالگی بیشتر افراد در مسیر یادگیری هستند، اما از آن پس، باید دانسته‌ها را در خدمت جامعه به کار گیرند و اثرگذار باشند. برخی نوابغ تاریخ، مانند بوعلی‌سینا، این مرحله را بسیار زود آغاز کردند و ماندگار شدند.»

وی در پایان خطاب به مدال‌آوران گفت: غرور بزرگ‌ترین مانع رشد است. مراقب باشید آغاز راه را پایان مسیر نپندارید. امیدوارم با همت، فروتنی و پشتکار، گام در مسیر اثرگذاری بگذارید و با دانش، اخلاق و خدمت خود، نامتان را در تاریخ این سرزمین جاودان سازید.

برچسب ها: المپیاد علمی ، بنیاد نخبگان
خبرهای مرتبط
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
کسب ۳ مدال دیگر از سوی دانش آموزان خراسان جنوبی در المپیاد‌های علمی
ثبت‌نام المپیاد علمی حوزه‌های علمیه آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
آخرین اخبار
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج
چاپلوسی هوش مصنوعی تایید شد
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
چراغ روشن هنگام شب، فاجعه‌ای برای قلب است
تبعات مصرف خودسرانه دارو‌ها
آغاز هفتمین مرحله جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم
عکس جدید دانشمند ایرانی از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای اطلس
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
دولت هیچ هزینه‌ای برای کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند
چت‌بات بومی؛ راه‌حل امن و هوشمند برای گفت‌وگوی درون‌سازمانی بدون نیاز به اینترنت
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
نانوحامل هوشمند برای عبور دارو از سد تومور مغز طراحی شد
فیلتر جادویی کربن؛ راهی ارزان برای حذف دی‌اکسیدکربن از هوای خانه و اداره
برنامه ملی آموزش معلمان کلید خورد/ ۱۶ هزار طرح نوآورانه در مدارس غیردولتی
نسخه بروز پیام رسان آیگپ برای اندروید با اضافه شدن قابلیت جذاب "تماس صوتی و تصویری گروهی"
حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند
کمبود دبیر، مانع اصلی اجرای آموزش زبان‌های غیرانگلیسی در مدارس
ایران در آستانه تحولی شگرف در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و فناوری+ فیلم