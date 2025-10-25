رئیس بنیاد ملی نخبگان، بر اهمیت مسیر نخبگی، تلاش مستمر و اثرگذاری اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد که مدال تنها نقطه آغاز راه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ سعید خدایگان، رئیس بنیاد ملی نخبگان در مراسم تجلیل از مدالآوران المپیادهای علمی جهانی گفت: در حوالی مردادماه، نخستین گروه از برگزیدگان المپیادهای جهانی معرفی شدند و در سطح استانها مراسم تقدیر و تکریم آنان برگزار شد. در میان این عزیزان، یک مدالآور طلای جهانی در رشته ریاضی از استان زنجان حضور داشت و سایر مدالآوران عمدتاً از استان تهران بودند. پس از مشخص شدن نتایج نهایی سایر المپیادها، مشاهده شد که پراکندگی مدالآوران نسبت به دوره گذشته بیشتر شده و از استانهای خراسان رضوی، بوشهر و تهران افتخارآفرینانی داشتیم.
وی ادامه داد: از آنجا که بیشتر این دانشآموزان پس از ورود به دانشگاه در تهران متمرکز میشوند، تصمیم گرفته شد مراسم نهایی پس از آغاز سال تحصیلی و استقرار آنان در فضای دانشگاه برگزار شود که سبب تأخیر در برگزاری این آیین شد.
وی در ادامه گفت: «به شما قهرمانان جوان تبریک میگویم که در شرایط دشوار این سالها، با تلاش و پشتکار توانستید در صحنه جهانی بدرخشید و مایه سربلندی خانواده، جامعه و میهن خود شوید. شما با موفقیت در المپیادهای علمی، گام نخست مسیر نخبگی را برداشتهاید. اما باید بدانید که مسیر نخبگی، مسیری دشوار و پرچالش است و این مدالها نشانه آغاز راه هستند، نه مقصد.»
خدایگان افزود: «زندگی هر انسان در آغاز سراسر دریافت است؛ انسان آموختهها را از خانواده و جامعه میگیرد، اما از میانه راه، زمان ارائه و اثرگذاری فرامیرسد. بنیاد ملی نخبگان، نخبگی را به معنای اثرگذاری بارز در جامعه میداند. تا حدود سیسالگی بیشتر افراد در مسیر یادگیری هستند، اما از آن پس، باید دانستهها را در خدمت جامعه به کار گیرند و اثرگذار باشند. برخی نوابغ تاریخ، مانند بوعلیسینا، این مرحله را بسیار زود آغاز کردند و ماندگار شدند.»
وی در پایان خطاب به مدالآوران گفت: غرور بزرگترین مانع رشد است. مراقب باشید آغاز راه را پایان مسیر نپندارید. امیدوارم با همت، فروتنی و پشتکار، گام در مسیر اثرگذاری بگذارید و با دانش، اخلاق و خدمت خود، نامتان را در تاریخ این سرزمین جاودان سازید.