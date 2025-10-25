رئیس جمهور با صدور حکمی آقایان حسن حدادپور، حسین محمدنوازی، وحید یزدانیان را به عنوان اعضای شورای‌عالی فضایی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب آقایان حسن حدادپور، حسین محمدنوازی، وحید یزدانیان به عنوان اعضای شورای‌عالی فضایی، تصریح کرد: امید است با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندی‌های داخلی و بهره‌مندی مطلوب و صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوری‌های فضایی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسن حدادپور

جناب آقای حسین محمدنوازی

جناب آقای وحید یزدانیان

در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) اساسنامه شورای‌عالی فضایی، مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به تخصص و سوابق ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «عضو شورای‌عالی فضایی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با حضور مؤثر در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم، ضمن حمایت از توانمندی‌های داخلی و بهره‌مندی مطلوب و صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و علوم و فناوری‌های فضایی در جهت حفظ منافع ملی و پیشبرد اهداف شورا در چارچوب قوانین و مقررات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: شورای عالی فضای مجازی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
اجرای برنامه ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه
پزشکیان مطرح کرد:
کشور با اتکا به علم و دانش به رشد می‌رسد نه وابستگی به ذخایر نفتی
پزشکیان: برنامه‌ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است
پزشکیان:
راه برون‌رفت از تحریم، تولید و صادرات است/کنترل ۱۱ میلیون مترمکعب گاز فِلِر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
آخرین اخبار
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال ۷۰ می‌دانستیم با اسرائیل به جنگ می‌رسیم/ هنوز برگ‌های برنده‌مان را رو نکرده‌ایم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
ونزوئلا سلطه ترامپ را به چالش کشیده است/ اوضاع جهانی به نفع آمریکا نیست
عراقچی: بمب اتم ما توانایی نه گفتن به قدرت‌هاست
انتصاب ۳ عضو شورای‌عالی فضایی از سوی پزشکیان
همکاری ۲۳ هزار مرکز غیردولتی با بهزیستی
سخنگوی دولت: ناترازی بانک‌ها یکی از دلایل خلق تورم است/ تلاش برای کنترل گرانی و گران فروشی
سایه فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی کشور
کاهش معنادار سقط جنین‌های عمدی در کشور
پیام تبریک قالیباف برای قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رده سنی امید
واکنش قالیباف به انحلال بانک آینده
بقائی: بی‌کیفرمانی جنایات اسرائیل باید پایان یابد
عارف: در دهه‌های اخیر نوعی قهر اعلام‌نشده علوم اجتماعی و انسانی با نظام حکمرانی وجود داشته است
عراقچی روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
مرزهای شرقی کشور در اوج جنگ ۱۲ روزه درگیر مبارزه با مواد مخدر بود/ ایران هزینه اتباع را به تنهایی می‌پردازد
ایران: شورای امنیت نباید برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده یا دغل ورزی قرار گیرد