مدیرکل دامپزشکی استان گفت؛ اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اجرای طرح واکسیناسیون گسترده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۸۸ هزار قطعه طیور بومی را در ۱۰۲۵ روستا، علیه بیماری نیوکاسل واکسینه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرگزی گفت:این طرح شامل آموزش بهرهبرداران و پایش سلامت واحدهای پرورشی نیز میشود و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری و تضمین امنیت غذایی استان ادامه دارد.
غلامرضا سرگزی، مدیرکل دامپزشکی استان اظهار داشت: نیوکاسل یکی از بیماریهای واگیر طیور است که میتواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به مرغداران وارد کند و اجرای واکسیناسیون گسترده و رعایت دقیق اصول بهداشتی، مهمترین راهکار پیشگیری از شیوع این بیماری است.
سرگزی همچنین تأکید کرد: اجرای طرحهای واکسیناسیون و آموزشهای بهداشتی صرفاً محدود به واحدهای صنعتی نیست و طیور روستایی و بومی نیز تحت پوشش قرار میگیرند تا ایمنی جمعی ایجاد شود. همکاری نزدیک مرغداران و رعایت توصیههای دامپزشکی، نقش تعیینکنندهای در کاهش شیوع بیماری و حفظ امنیت غذایی استان دارد.
وی افزود: کارشناسان دامپزشکی با بازدید میدانی از واحدهای پرورشی، ضمن واکسیناسیون، نکات بهداشتی و مراقبتی لازم برای حفظ سلامت طیور را به بهرهبرداران آموزش میدهند. پایش مستمر و همکاری بهرهبرداران نقش مؤثری در کنترل بیماری و افزایش بهرهوری تولیدات طیور دارد.
سرگزی در پایان تأکید کرد که اداره دامپزشکی استان با تمام توان، اجرای طرحهای پیشگیرانه و کنترلی را در سطح شهرستانها ادامه خواهد داد تا سلامت جمعیت طیور و امنیت غذایی استان تضمین شود.
منبع اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان