مدیرکل دامپزشکی استان گفت؛ اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اجرای طرح واکسیناسیون گسترده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۸۸ هزار قطعه طیور بومی را در ۱۰۲۵ روستا، علیه بیماری نیوکاسل واکسینه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرگزی گفت:این طرح شامل آموزش بهره‌برداران و پایش سلامت واحد‌های پرورشی نیز می‌شود و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری و تضمین امنیت غذایی استان ادامه دارد.

 غلامرضا سرگزی، مدیرکل دامپزشکی استان اظهار داشت: نیوکاسل یکی از بیماری‌های واگیر طیور است که می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به مرغداران وارد کند و اجرای واکسیناسیون گسترده و رعایت دقیق اصول بهداشتی، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از شیوع این بیماری است.

سرگزی همچنین تأکید کرد: اجرای طرح‌های واکسیناسیون و آموزش‌های بهداشتی صرفاً محدود به واحد‌های صنعتی نیست و طیور روستایی و بومی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند تا ایمنی جمعی ایجاد شود. همکاری نزدیک مرغداران و رعایت توصیه‌های دامپزشکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش شیوع بیماری و حفظ امنیت غذایی استان دارد.

وی افزود: کارشناسان دامپزشکی با بازدید میدانی از واحد‌های پرورشی، ضمن واکسیناسیون، نکات بهداشتی و مراقبتی لازم برای حفظ سلامت طیور را به بهره‌برداران آموزش می‌دهند. پایش مستمر و همکاری بهره‌برداران نقش مؤثری در کنترل بیماری و افزایش بهره‌وری تولیدات طیور دارد.

 سرگزی در پایان تأکید کرد که اداره دامپزشکی استان با تمام توان، اجرای طرح‌های پیشگیرانه و کنترلی را در سطح شهرستان‌ها ادامه خواهد داد تا سلامت جمعیت طیور و امنیت غذایی استان تضمین شود.

منبع اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: واکسیناسیون ، دامپزشکی
خبرهای مرتبط
واکسیناسیون بیش از 400قلاده سگ صاحبدار بر علیه بیماری هاری
واکسیناسیون بیش از ۱۴ هزار راس دام سنگین در راز و جرگلان
ویزیت رایگان دام های روستای محروم پای پره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
آخرین اخبار
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی
سواحل مَکُران؛ گنج پنهان گردشگری و توسعه پایدار در جنوب شرق ایران