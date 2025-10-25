باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابتهایامامای جوانان آسیا امروز (شنبه) به پایان رسید و تیم ملی MMA پسران و دختران ایران در سومین دوره از بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ موفق شدند با عملکردی درخشان مجموعاً ۶ مدال (۴ نقره، یک نقره و یک برنز) را کسب کنند.
امیرمهدی وظیفه، وانیا فتحعلیپور، امیرمحمدحاتمیان و تیام دهپهلوان موفق شدند ۴ طلا کسب کنند؛ ایلیا واحدی به مدال نقره رسید و علیاصغر مرادی و کمند کرمزاد نیز به مدال برنز بسنده کردند.
بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، از ۳۰ مهرماه آغاز شده و تا ۹ آبان ادامه دارد. بر همین اساس رقابتها در رشتههای مختلف در حال پیگیری است.
منبع:مهر