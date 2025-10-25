مدیرعامل باشگاه استقلال با تأکید بر حضور این باشگاه در رشته چوگان گفت: امیدواریم با ورود به عرصه چوگان گامی مؤثر در احیای این بازی اصیل و کهن ایرانی برداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، اصغر ناظری رئیس فدراسیون با علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال دیدار و گفتوگو کرد.
ناظری ضمن ابراز خرسندی از علاقه و حضور باشگاه استقلال در حوزه توسعه و ترویج رشته کهن ایرانی، گفت: چوگان برگرفته از تاریخ و فرهنگ ایرانی است و روح جوانمردی و پهلوانی در آن جاری است.
تاجرنیا نیز با اشاره به رسالت خطیر باشگاههای بزرگ ورزشی کشور در حمایت از رشتههای اصیل ایرانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم در چوگان بتوانیم احیاگر بازی کهن ایرانی باشیم.
وی در ادامه افزود: به امید خدا طی یک برنامه بلندمدت در حوزه تیم داری و باشگاه داری چوگان ورود خواهیم کرد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور تیم چوگان استقلال در لیگ ملی چوگان ایران باشیم.
تاجرنیا در ادامه گفت: ورود باشگاههای ورزشی مطرح کشور همچون استقلال در حمایت از رشتههای سنتی کشور، میتواند نقش بسزایی در گسترش چوگان به عنوان دفاع از هویت و بازی ملی-ایرانی داشته باشد و البته نقش حمایتی فدراسیون چوگان هم بی تأثیر نخواهد بود.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: چوگان بازی کهن ایران عزیز است و باشگاه استقلال هم قدیمیترین باشگاه ورزشی ایران و این قرابت تاریخی و تمدنی میتواند آغاز فصل همکاریهای مشترک باشد.