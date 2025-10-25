سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی از تولید و پخش سریال تلویزیونی «پسران هور» تقدیر کرد و آن را نمونه‌ای ارزشمند از روایت هنرمندانه حماسه‌های دوران دفاع مقدس دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی سریال فاخر «پسران هور» را پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه برشمرد.

پیام تقدیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال فاخر «پسران هور» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که جنگ نرم، نبرد شناختی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب تمام‌قد علیه باورها، ارزش‌ها و حافظه‌ی تاریخی ملت ایران به میدان آمده است، هنر متعهد و انقلابی نقشی راهبردی در صیانت از هویت، بازآفرینی حماسه‌های جاویدان دفاع مقدس و انتقال پیام مقاومت و انقلاب اسلامی به نسل امروز ایفا می‌کند. سینمای اندیشه‌ورز و ارزشی، سنگری است که در برابر جریان بی‌هویتی و تحریف تاریخی، پرچم عزت و آگاهی را برافراشته نگاه می‌دارد.

در این راستا، سریال فاخر «پسران هور» نسخه تلویزیونی فیلم تحصین شده اشک هور که با محوریت شخصیت مؤمن، شجاع و استراتژیست سردار عالیقدر شهید علی هاشمی و در بستر حماسه سترگ عملیات مجنون ساخته شده است، که با نگاهی تازه، به زندگی و رشادت‌های ایشان و نیرو‌های قرارگاه سری نصرت می‌پردازد. قرارگاهی که شهید علی هاشمی آن را بنیان گذاشت و نقش کلیدی در عملیات‌هایی مانند خیبر ایفا نمود و نمونه درخشان از جهاد تبیین در عرصه هنر و تجلی روح ایمان، اخلاص و غیرت انقلابی در قالب تصویر است. این اثر، پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقدیر و تجلیل از تلاش‌های ارزنده و مؤمنانه‌ی دست‌اندرکاران این اثر ارزشمند، مراتب سپاس خود را از نقش آفرینان، پدیدآورندگان و عوامل فنی و تولید و هنرمندان متعهد آن از جمله تهیه کننده ارجمند جناب آقای مجتبی فرآورده و نویسنده و کارگردان فرهیخته جناب آقای مهدی جعفری و همچنین "سازمان سینمایی سوره "، که گامی مؤثری در مسیر احیای گفتمان مقاومت، بازخوانی میراث معنوی دفاع مقدس و مقابله با تلاش دشمن برای بیگانه‌سازی فرهنگی نسل جوان رقم زدند اعلام می‌دارد. 

این محصول سترگ نشان داد که هنر انقلابی می‌تواند همچنان پرقدرت، آرمان‌گرا و اثرگذار، حقیقت را روایت کند و دل‌ها را به یاد شهیدان و آرمان‌های انقلاب پیوند دهد.

با اعلام آمادگی برای حمایت و همراهی از چنین تولیدات مؤثر و راهبردی، این اثر فاخر را نشانه‌ای از تجلی روح جهاد تبیین در جبهه فرهنگ و رسانه دانسته و از خالقان آن به‌عنوان سربازان سنگر هنر و حقیقت تقدیر می‌نماییم.

باشد که با استمرار این مسیر نورانی، پرچم حماسه، ایمان و مقاومت در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همواره برافراشته بماند و نسل امروز، پیام شهیدان را از زبان هنر و قاب تصویر دریافت کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما

 

Iran (Islamic Republic of)
صدرا
۰۰:۴۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
سریال خیلی قشنگی بود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خداییش خیلی قشنگ بود
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا که خوش ساخت و بدون شعار زدگی و دستکم انگاری دشمن بود.
خیلی اثرگذار بود.
دست همه عوامل سازنده سریال درد نکنه.
ان شا الله راجع به بقیه سرداران و امیران دارای نقش بی بدیل در دفاع مقدس برنامه مستند و فیلم سینمایی و سریال ساخته بشه تا مردم با مردان بی ادعای مدافع وطن که قهرمان های پهلوان واقعی عصر حاضرند، آشنا بشن.
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بارها همراه با اتفاقات و صحنه های تاثیر گذار این سریال برای رزمندگان جان برکف دوران دفاع مقدس و شهید سردار هاشمی و مادران شهدا گریستم .سریال فاخری ساخته شده و اهمیت زیادی برای آگاهی نسل حاضر دارد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
