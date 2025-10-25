رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:دولت برای کمک به تولیدکنندگان صنعتی دام و طیور ارزهای دولتی برای واکسیناسیون در اختیار آنها قرار می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید یکی از زنجیره‌های مرغ تخم گذار در گنبدکاووس با اشاره به واکسیناسیون رایگان مرغ‌های بومی، روستایی و عشایری در راستای کنترل و حمایت از مرغداری‌های صنعتی گفت: هزینه‌های بهداشتی واکسیناسیون، مکمل‌ها، ضدعفونی کننده ها، مواد بیولوژیک و ریز مغذی‌ها در مجموع ۳۷ هزارم هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت، تخم مرغ و شیر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: سالانه در کشور یک میلیون و دویست هزار تن تخم مرغ تولید می‌شود که حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی است و ۳۰۰ هزارتن آن به ۱۱ کشور صادر می‌شود.

