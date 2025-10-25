رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:دولت برای کمک به تولیدکنندگان صنعتی دام و طیور ارزهای دولتی برای واکسیناسیون در اختیار آنها قرار می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید یکی از زنجیره‌های مرغ تخم گذار در گنبدکاووس با اشاره به واکسیناسیون رایگان مرغ‌های بومی، روستایی و عشایری در راستای کنترل و حمایت از مرغداری‌های صنعتی گفت: هزینه‌های بهداشتی واکسیناسیون، مکمل‌ها، ضدعفونی کننده ها، مواد بیولوژیک و ریز مغذی‌ها در مجموع ۳۷ هزارم هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت، تخم مرغ و شیر می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: سالانه در کشور یک میلیون و دویست هزار تن تخم مرغ تولید می‌شود که حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی است و ۳۰۰ هزارتن آن به ۱۱ کشور صادر می‌شود.

او افزود:تخم مرغ ایران به ۱۱ کشور صادر می‌شود.

برچسب ها: تولیدکنندگان ، صنعت دام و طیور
خبرهای مرتبط
محکومیت میلیاردی کارخانه خوراک دام وطیور در گلستان
توصیه‌های جهاد کشاورزی به مرغداران برای حفاظت از واحد‌های تولیدی در برابر سرما
تخلف يك كارخانه آرد به دليل عرضه خارج از شبكه سبوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گلستان
دستگیری عاملان قطع درختان جنگلی در گرگان
خدمت تازه بیمه جامع سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج
پُر کردن ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در گنبدکاووس با پیگیری دادستانی
اختصاص ارز‌های دولتی به تولیدکنندگان صنعتی برای واکسیناسیون دام و طیور
آخرین اخبار
اختصاص ارز‌های دولتی به تولیدکنندگان صنعتی برای واکسیناسیون دام و طیور
پُر کردن ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در گنبدکاووس با پیگیری دادستانی
خدمت تازه بیمه جامع سلامت به بیماران خاص و صعب العلاج
احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گلستان
دستگیری عاملان قطع درختان جنگلی در گرگان
محدوده تردد خودرو‌های منطقه آزاد اینچه‌برون کل استان گلستان را شامل می شود
بهشتی سازه گرگان نیم فصل را با شکست به پایان رساند
معرفی نفرات برتر مسابقات کشتی گورش ترکمنی در گنبدکاووس