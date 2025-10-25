جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۷ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد:با توجه به حجم سنگین ترافیک در محور شمال به جنوب، به‌ویژه در محدوده آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (شنبه۳ آبان ماه)، تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع خواهد شد.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: برای تسهیل در تخلیه بار ترافیکی و بازگشت ایمن مسافران، از ساعت ۱۹:۰۰ امشب نیز، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه (از شمال به سمت تهران و کرج) اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی تأکید کرد:رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه مسیر خودداری کرده و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.

منبع: پلیس راهور 

