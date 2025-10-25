رئیس اورژانس ۱۱۵ استان قم از وقوع سانحه رانندگی در بلوار پانزده خرداد با شش مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در ساعت ۱۳:۴۱ امروز، در پی وقوع تصادف میان سه دستگاه خودروی سواری شامل کوئیک، ساینا و پراید، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ قم به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار دانش‌آموز و دو راننده دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی خیرین سلامت انتقال یافتند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم ضمن قدردانی از همکاری نیرو‌های امدادی و انتظامی، از شهروندان خواست هنگام تردد در معابر شهری، به ویژه در مسیر‌های پرتردد، احتیاط لازم را رعایت کنند تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

منبع:اورژانس قم

