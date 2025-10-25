شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گرانی میوه در شهرستان گلپایگان استان اصفهان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میوه خوردن یکی از عادات سالمی است که برای بدن بسیار مفید است. از آنجایی که میوه‌ها حاوی ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان‌ها هستند، مصرف مناسب آنها به کاهش خطر بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت کمک می‌کند. اما این روز‌ها آوازه گرانی میوه در شهرستان گلپایگان استان اصفهان پیچیده و موجب نارضایتی مردم شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام قیمت میوه در شهرستان گلپایگان نسبت به سایر شهر‌ها مانند قم با قیمت بالاتری در بازار عرضه می‌شود. با این وضعیت اقتصادی مردم توان خرید ندارند قیمت میوه و برخی اجناس در این شهرستان نسبت به شهر‌های دیگر با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد. باید قیمت میوه و تره‌بار یا کلیه اجناس مصرفی مردم اول با پایتخت و بعد با مرکز استان مقایسه شود نهایتا با یک اختلاف ده درصدی نه اینکه اکثر اجناس ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت دارد. لطفا پیگیری شود.

 

