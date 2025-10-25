رئیس ستاد راهیان نور سپاه قم از آغاز اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و این حرکت فرهنگی را بستری برای ماندگاری یاد شهدا و انتقال پیام ایثار به نسل جوان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _سرهنگ امیر جعفری، رئیس ستاد راهیان نور سپاه قم، روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن  تشریح برنامه‌های اعزام کاروان‌های راهیان نور گفت:  امسال ۲۴ هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.اعزام‌ها از سوم آبان آغاز شده و تا پایان فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

جعفری با اشاره به دو مأموریت اصلی این حرکت فرهنگی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و رساندن پیام آنان به جامعه تأکید کرد: تمامی برنامه‌های راهیان نور باید بر محور انتقال مؤثر این پیام‌ها طراحی و اجرا شوند تا بتوانند بر زندگی مردم اثرگذار باشند.

او راهیان نور را «فناوری فرهنگی» نامید و نقش رسانه‌ها و هنرمندان را در تقویت این مسیر کلیدی دانست و افزود: بهره‌گیری از ابزارهای هنری همچون فیلم مستند، عکاسی و نقاشی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند پیام شهدا را با تأثیرگذاری بیشتر به مخاطبان منتقل کند.

جعفری از برگزاری جشنواره «رهاورد سرزمین نور» با مشارکت دانش‌آموزان خبر داد و گفت: تولید آثار هنری در قالب فیلم کوتاه، عکس، نقاشی و مستند، بخشی از برنامه‌های فرهنگی این جشنواره است.     همچنین اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز و ۲ هزار و ۷۰۰ طلبه از قم به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

به گفته رئیس ستاد راهیان نور سپاه قم، امسال نیز تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به مناطق غرب کشور اعزام شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود ۱۰ هزار نفر از مجموع اعزام‌ها به دانش‌آموزان اختصاص یابد. اعزام‌های محلات نیز پس از چند سال وقفه از سر گرفته خواهد شد و هر روز اردوها با محور فرهنگی و تربیتی خاصی نام‌گذاری می‌شوند.

جعفری با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت اردوها، هزینه اعزام هر دانش‌آموز را بین سه و نیم تا چهار میلیون تومان اعلام کرد که بخشی از آن توسط خانواده‌ها و بخشی دیگر با حمایت ستاد راهیان نور و دستگاه‌های استانی تأمین می‌شود.

او تأکید کرد: امنیت، سلامت و ایمنی سفرها در اولویت برنامه‌هاست؛ استفاده از اتوبوس‌های فرسوده ممنوع بوده و در هر وسیله نقلیه دو راننده و یک رابط ایمنی حضور دارند. همچنین برای هر کاروان یک آمبولانس مجهز با پرستار اعزام می‌شود و نظارت دقیق بر تغذیه، اسکان و شرایط سفر در دستور کار قرار دارد.

جعفری در پایان با قدردانی از همکاری نهادهای استانی از جمله شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، نقش رسانه‌ها را در بازتاب این رویداد فرهنگی حیاتی دانست و گفت: اردوهای راهیان نور، بستر بازتولید گفتمان مقاومت و ایثار در جامعه است و با همراهی اصحاب رسانه و هنرمندان می‌توان پیام شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

برچسب ها: راهیان نور ، مناطق عملیاتی جنوب
خبرهای مرتبط
اعزام نخستین کاروان راهیان نور استان قم در سال ۱۴۰۴
یادداشت؛
از کربلا تا قدس در جبهه‌های دفاع مقدس
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح توسعه پیرامون مسجد مقدس جمکران
کسب نخستین مدال تاریخ شمشیربازی استان قم
فراخوان رویداد ملی نوآفرین صنعت ساز استان قم
۶ مصدوم در تصادف سه خودروی سواری در بلوار ۱۵ خرداد قم
اعزام ۲۴ هزار قمی به کربلای ایران
آخرین اخبار
اعزام ۲۴ هزار قمی به کربلای ایران
۶ مصدوم در تصادف سه خودروی سواری در بلوار ۱۵ خرداد قم
کسب نخستین مدال تاریخ شمشیربازی استان قم
فراخوان رویداد ملی نوآفرین صنعت ساز استان قم
آغاز طرح توسعه پیرامون مسجد مقدس جمکران
رنج نان در قنوات
قم بر سکوی دوم المپیاد آمادگی جسمانی کشور ایستاد
گنجینه مصور والیبال استان قم رونمایی شد