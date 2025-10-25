باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _سرهنگ امیر جعفری، رئیس ستاد راهیان نور سپاه قم، روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح برنامههای اعزام کاروانهای راهیان نور گفت: امسال ۲۴ هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند.اعزامها از سوم آبان آغاز شده و تا پایان فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
جعفری با اشاره به دو مأموریت اصلی این حرکت فرهنگی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و رساندن پیام آنان به جامعه تأکید کرد: تمامی برنامههای راهیان نور باید بر محور انتقال مؤثر این پیامها طراحی و اجرا شوند تا بتوانند بر زندگی مردم اثرگذار باشند.
او راهیان نور را «فناوری فرهنگی» نامید و نقش رسانهها و هنرمندان را در تقویت این مسیر کلیدی دانست و افزود: بهرهگیری از ابزارهای هنری همچون فیلم مستند، عکاسی و نقاشی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند پیام شهدا را با تأثیرگذاری بیشتر به مخاطبان منتقل کند.
جعفری از برگزاری جشنواره «رهاورد سرزمین نور» با مشارکت دانشآموزان خبر داد و گفت: تولید آثار هنری در قالب فیلم کوتاه، عکس، نقاشی و مستند، بخشی از برنامههای فرهنگی این جشنواره است. همچنین اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانشآموز و ۲ هزار و ۷۰۰ طلبه از قم به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.
به گفته رئیس ستاد راهیان نور سپاه قم، امسال نیز تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به مناطق غرب کشور اعزام شدهاند و پیشبینی میشود ۱۰ هزار نفر از مجموع اعزامها به دانشآموزان اختصاص یابد. اعزامهای محلات نیز پس از چند سال وقفه از سر گرفته خواهد شد و هر روز اردوها با محور فرهنگی و تربیتی خاصی نامگذاری میشوند.
جعفری با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت اردوها، هزینه اعزام هر دانشآموز را بین سه و نیم تا چهار میلیون تومان اعلام کرد که بخشی از آن توسط خانوادهها و بخشی دیگر با حمایت ستاد راهیان نور و دستگاههای استانی تأمین میشود.
او تأکید کرد: امنیت، سلامت و ایمنی سفرها در اولویت برنامههاست؛ استفاده از اتوبوسهای فرسوده ممنوع بوده و در هر وسیله نقلیه دو راننده و یک رابط ایمنی حضور دارند. همچنین برای هر کاروان یک آمبولانس مجهز با پرستار اعزام میشود و نظارت دقیق بر تغذیه، اسکان و شرایط سفر در دستور کار قرار دارد.
جعفری در پایان با قدردانی از همکاری نهادهای استانی از جمله شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، نقش رسانهها را در بازتاب این رویداد فرهنگی حیاتی دانست و گفت: اردوهای راهیان نور، بستر بازتولید گفتمان مقاومت و ایثار در جامعه است و با همراهی اصحاب رسانه و هنرمندان میتوان پیام شهدا را به نسلهای آینده منتقل کرد.