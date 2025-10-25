وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه را به سازمان‌های تابعه این وزارت ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارت را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابَرپروژه ابلاغ کرد.

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است.

همچنین ۶ ابَرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. این برنامه‌ها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمی‌دارد.

