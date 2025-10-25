وزیر اقتصاد گفت: از مجموع حدود ۱۵۰ پروژه تعریف‌شده، شش پروژه را به‌عنوان «مگاپروژه»‌ انتخاب کرده ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصادبا بیان اینکه امتیاز بالای امسال سازمان امور مالیاتی کشور در کسب رتبه اول بهره وری به سبب حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: «همه کشور باید قدردان زحمات همکاران مالیاتی باشند، چون درآمد بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای مالیاتی که شما عزیزان با تلاش و درایت وصول می‌کنید، دارد. بدون تلاش کارکنان نظام مالیاتی معلوم نبود وضعیت اداره کشور به چه صورتی بود.»

مدنی زاده در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر این نکته که برای هر دستگاه تابعه، یک برنامه سه‌ساله تدوین شده و مجموعه‌ای از پروژه‌ها به آن‌ها اختصاص یافته است گفت: «از مجموع حدود ۱۵۰ پروژه تعریف‌شده، شش پروژه را به‌عنوان «مگاپروژه»‌ انتخاب کرده ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی است. از رئیس کل سازمان امور مالیاتی می خواهم این پروژه را با اولویت نخست در دستور کار قرار دهند تا در پایان این دوره سه‌ساله، با مدیریت ایشان شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور باشیم.»

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر تحقق این ابرپروژه وزارت اقتصاد که اجرای آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کل کشور است گفت: «عملکرد مدیریتی، توانمندی علمی، برنامه‌ریزی دقیق، روحیه‌ی تحول‌گرایی، نوآوری و ایده‌پردازی دکتر سبحانیان و همکاران ایشان، شایسته‌ی تبریک و تقدیر است و امیدوارم این مسیر با قدرت، اهتمام و تلاش‌های جسورانه‌تر ایشان و تیمشان ادامه یابد تا سازمان امور مالیاتی بتواند نقش مؤثر خود را در تحقق نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه کشور بیش از پیش ایفا کند».

مدنی زاده در ادامه سخنان خود درباره اهمیت بهره وری گفت: «اصل بهره وری به کارکرد و خروجی نیروی انسانی همراه با آموزش و قرار گرفتن در محیط مطلوب فراهم می‌شود و جا دارد سازمان امور مالیاتی کشور که پیشتر نیز در این زمینه اقدامات قابل قبولی انجام داده است در ادامه نیز اقدامات موثری را در حوزه تکنولوژی و فناوری انجام دهد.»

وزیر اقتصاد  گفت: «سرمایه انسانی ما از قرار گرفتن در جایگاه مناسب خود و قرار گرفتن در محیطی که رضایت شغلی داشته باشد، می‌تواند بیشترین بهره‌وری را محقق کند. امیدوارم این بحث رضایت شغلی حداکثری به همت رئیس کل سازمان در نظام مالیاتی اتفاق افتد.»

مالیات ، مودی مالیاتی
