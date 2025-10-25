ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0622\u0634\u067e\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u06a9\u0646\u06cc\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0641\u0639 \u0628\u0648\u06cc \u0632\u0647\u0645 \u0645\u0631\u063a \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0632\u0645\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0633\u0627\u0642\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u0627\u0632 \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0648... \u0635\u062d\u0628\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n