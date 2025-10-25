باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم

گاهی اوقات بوی زهم مرغ برای برخی افراد بسیار نامطلوب و زننده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو عارف حکیمی، کارشناس آشپزی در مورد تکنیک های رفع بوی زهم مرغ با استفاده از رزماری، ساقه جعفری، پیاز قرمز و... صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم
young journalists club

کمک‌های ایران در چادر آوارگان غزه + فیلم

ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم
young journalists club

خواص کم‌نظیر عدس برای بدن

ترفند گرفتن بوی زهم مرغ + فیلم
young journalists club

آیین سنتی مذهبی پخت «نان عباسعلی» در آران و بیدگل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جنگ داخلی اپوزیسیون در بی‌بی‌سی؛ طرح رضا پهلوی مانند جولانی در سوریه است! + فیلم
۱۱۶۸

جنگ داخلی اپوزیسیون در بی‌بی‌سی؛ طرح رضا پهلوی مانند جولانی در سوریه است! + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
روایت همسر شهید غلامعلی رشید از نحوه شهادت این سردار + فیلم
۸۷۷

روایت همسر شهید غلامعلی رشید از نحوه شهادت این سردار + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شرایطی که فرانسوی‌ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری گذاشتند + فیلم
۷۵۰

شرایطی که فرانسوی‌ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری گذاشتند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
آشنایی با دو نوع عفونت گوش + فیلم
۷۱۳

آشنایی با دو نوع عفونت گوش + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
راهکاری برای لذت بخش‌تر شدن مشق نوشتن کودکان + فیلم
۶۷۳

راهکاری برای لذت بخش‌تر شدن مشق نوشتن کودکان + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.