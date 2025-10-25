باشگاه خبرنگاران جوان _ احمددنیا مالی عصر شنبه در نشست شورای ورزش و تربیت بدنی استان مرکزی در سالن غدیر استانداری این استان در اراک، گفت: دشمن در ۴۷ سال گذشته با تحریم‌های گسترده، جنگ تحمیلی و جنگ شناختی در فضای مجازی تلاش کرده تا مسیر رشد و توسعه کشور را مختل کند، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، دانش و نیروی انسانی خود همواره در برابر این فشارها ایستاده است.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی کشور در دوران پس از جنگ، افزود: در مقاطعی برخی تصمیم‌ها به‌دلیل آدرس‌های غلط و نگاه‌های غیرکارشناسی موجب هدررفت منابع شد و بخشی از طرح‌های عمرانی نتوانستند در زنجیره تولید و لجستیک ملی جایگاه موثری داشته باشند، اما امروز با اصلاح نگاه‌ها و توجه ویژه دولت به کارآمدی، مسیر توسعه در حال بازتعریف است

وزیر ورزش و جوانان، بر توجه ویژه به آموزش، اخلاق ورزشی و تقویت آمادگی فیزیکی ورزشکاران تاکید کرد و گفت: افتخار می‌کنم که توفیق یافتم از نزدیک با مردم شریف و نجیب این سرزمین آشنا شوم و در کنار آنان برای ارتقای جایگاه ورزش و نشاط اجتماعی گام بردارم.

دنیا مالی ادامه داد: حضور در میان مردم فرصت مغتنمی است تا ضمن یادگیری از تجربیات و دیدگاه‌های آنان، در مسیر انجام وظایف و خدمتگزاری به جامعه ورزشی کشور تلاش ویژه شود.

وی خاطرنشان کرد: شیطان بزرگ که به فرموده امام راحل ملعون است، به همراه ناتو و تمام سازوکارهای رژیم صهیونیستی تلاش فراوانی برای تضعیف جمهوری اسلامی داشته‌اند، اما به لطف خداوند متعال و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی شده است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: انقلاب اسلامی دستاوردی عظیم و تاریخی است که هرچه زمان می‌گذرد، عمق و عظمت آن آشکارتر می‌شود و در برابر هزینه‌ها، خیانت‌ها و فشارهایی که از بیرون و درون بر ملت ایران تحمیل شده، امروز رسالت همه ما تلاش و خدمت بیشتر برای عزت مردم این سرزمین است.

دنیا مالی تصریح کرد: با اتکا به ایمان، وحدت و کار جهادی می‌توان مسیر توسعه و پیشرفت کشور را با سرعت بیشتری پیمود و امید است خداوند همه ما در خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب یاری خواهد کرد.

منبع ایرنا