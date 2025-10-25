تیم والیبال ساحلی پسران با قبول شکست ۲ بر صفر مقابل تیم قدرتمند اندونزی از صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات باز ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان که با ترکیب ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان در این رقابت‌ها حضور داشت، در بازی با اندونزی در ست اول نمایش بهتری داشت و تا امتیاز ۱۵ از حریف خود پیش بود، اما در ادامه نتیجه را ۲۱ بر ۱۷ واگذار کرد. در ست دوم، اما شرایط کاملاً متفاوت بود و تیم ایران با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ مغلوب حریف شد و با این شکست شانس صعود به نیمه نهایی را از دست داد.

شاگردان صابر هوشمند در بازی‌های آسیایی بحرین مقابل مالزی، عربستان و مغولستان صاحب پیروز شدند، اما در بازی با چین، قزاقستان و اندونزی شکست خوردند.

والیبال ساحلی ، بازی‌های آسیایی
