باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان که با ترکیب ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان در این رقابت‌ها حضور داشت، در بازی با اندونزی در ست اول نمایش بهتری داشت و تا امتیاز ۱۵ از حریف خود پیش بود، اما در ادامه نتیجه را ۲۱ بر ۱۷ واگذار کرد. در ست دوم، اما شرایط کاملاً متفاوت بود و تیم ایران با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ مغلوب حریف شد و با این شکست شانس صعود به نیمه نهایی را از دست داد.

شاگردان صابر هوشمند در بازی‌های آسیایی بحرین مقابل مالزی، عربستان و مغولستان صاحب پیروز شدند، اما در بازی با چین، قزاقستان و اندونزی شکست خوردند.