فدراسیون والیبال، رضا جباری فوق تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را برای رسیدگی به وضعیت صابر کاظمی به دوحه اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید میلاد تقوی هفته پیش از تصمیم فدراسیون والیبال برای انتقال صابر کاظمی به تهران بر اساس درخواست خانواده این بازیکن خبر داد و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر این شد که صابر با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل شود.

با توجه به این‌که این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است، فدراسیون والیبال دکتر رضا جباری فوق تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را برای رسیدگی به وضعیت صابر کاظمی به دوحه اعزام می‌کند تا وی ضمن بررسی آخرین شرایط کاظمی، اقدامات عملی برای انتقال وی را آغاز کند.

دکتر جباری به همراه مهدی ابارشی رئیس کمیته پزشکی و نماینده فدراسیون والیبال بامداد فردا (یکشنبه چهارم آبان) راهی دوحه قطر می‌شوند.

گفتنی است رضا جباری به عنوان بهترین جراح مغز و اعصاب در تهران رتبه برتر بورد تخصصی جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات را دارد و فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مهارت در جراحی‌های اندوسکوپیک مغزی، هیپوفیز، جراحی قاعده جمجمه (skull base) و جراحی ستون فقرات است.

صابر کاظمی ستاره جوان والیبال کشورمان ۲۵ مهر در استخر محل اقامت خود به علت ایست قلبی از هوش رفت و با تلاش اورژانس احیا شد. وی سپس در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مجهزترین بیمارستان‌های قطر بستری شد و تحت مراقبت‌های شدید پزشکی به خواب مصنوعی رفت.

