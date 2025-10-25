جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان امروز شنبه با حضور در منزل خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند، ضمن دلجویی از آنان، مراتب عذرخواهی فرماندهی مرزبانی استان را از وقوع این حادثه ابراز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ حسینعلی فراهی، از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک دلجویی کرد و با تأکید بر اینکه رفتار صورت‌گرفته در حادثه اخیر مورد تأیید مرزبانی سیستان و بلوچستان نیست، افزود: با افراد دخیل در این ماجرا برخورد قانونی انجام شده است.

وی بیان کرد: مأموران مرزبانی همواره در مسیر خدمت به مردم سیستان و بلوچستان و تأمین امنیت مرز‌ها تلاش می‌کنند و بروز چنین رفتار‌هایی هرگز بیانگر منش و فرهنگ نیرو‌های مرزبانی نیست.

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان همچنین با قدردانی از همکاری و خویشتنداری مردم و بزرگان منطقه در مدیریت احساسات عمومی تصریح کرد: مرزبانی استان خود را خادم مردم مرزنشین می‌داند و همواره در کنار آنان خواهد بود.

منبع فراجا 

برچسب ها: مرزبانی ، حادثه ، دلجویی
خبرهای مرتبط
دیدار با خانواده شهید ضابط
دلجویی جمعی از دانشجویان از دستفروشان تبریزی
تا حالا دل کسی را شکسته اید؟!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
آخرین اخبار
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ۲ عملیات ظفرمندانه
حل ریشه‌ای اختلافات با حضور مردم ممکن است
دلجویی مرزبانی سیستان و بلوچستان از خانواده بانوی حادثه‌دیده در پایانه مرزی میلک
واکسیناسیون گسترده بیش از ۳۸۸ هزار طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سیستان و بلوچستان
تخریب عمدی در پروژه آبرسانی بند شیرگواز دشتیاری؛ آتش‌سوزی مانع ادامه خدمت‌رسانی نمی‌شود
تعیین تکلیف ۸۲ طرح صنعتی و غیر صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان
کاهش ۱۱ درصدی نزاع و درگیری دسته جمعی در استان سیستان و بلوچستان
تولید انبوه ۳۴۳ هزار اصله نهال برای توسعه باغات سیستان و بلوچستان
احیاء و مرمت ۱۵۵ رشته قنات در سیستان و بلوچستان با اعتبار ۵۶۵ میلیارد ریالی
سواحل مَکُران؛ گنج پنهان گردشگری و توسعه پایدار در جنوب شرق ایران