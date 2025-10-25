باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ حسینعلی فراهی، از خانواده بانوی حادثهدیده در پایانه مرزی میلک دلجویی کرد و با تأکید بر اینکه رفتار صورتگرفته در حادثه اخیر مورد تأیید مرزبانی سیستان و بلوچستان نیست، افزود: با افراد دخیل در این ماجرا برخورد قانونی انجام شده است.
وی بیان کرد: مأموران مرزبانی همواره در مسیر خدمت به مردم سیستان و بلوچستان و تأمین امنیت مرزها تلاش میکنند و بروز چنین رفتارهایی هرگز بیانگر منش و فرهنگ نیروهای مرزبانی نیست.
جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان همچنین با قدردانی از همکاری و خویشتنداری مردم و بزرگان منطقه در مدیریت احساسات عمومی تصریح کرد: مرزبانی استان خود را خادم مردم مرزنشین میداند و همواره در کنار آنان خواهد بود.
