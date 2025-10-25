کامالا هریس اعلام کرد که همچنان قصد کناره‌گیری از سیاست را ندارد و احتمال نامزدی در انتخابات بعدی را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کامالا هریس، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا که برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نامزد شده بود، می‌گوید کار او با سیاست هنوز تمام نشده و در حال بررسی نامزدی برای انتخابات بعدی است. 

هریس گفت که «احتمالاً» رئیس جمهور بعدی خواهد بود؛ این واضح‌ترین اعلام او تا به امروز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ است. او اصرار داشت که هنوز تصمیمی نگرفته است، اما مطمئن است که در نهایت یک زن به کاخ سفید خواهد رفت و اینکه حرفه سیاسی او تمام نشده است.

معاون جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: «کار من تمام نشده است. من تمام دوران حرفه‌ای‌ام را اینطور گذرانده‌ام و این در استخوان‌های من است.»

هریس در ادامه گفت هشدار‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی در مورد رفتار فاشیستی و اقتدارگرایانه دونالد ترامپ داده بود، درست از آب درآمده است. او رقیب سابق خود را به عنوان یک «مستبد» مورد انتقاد قرار داد.

هریس همچنین به تعلیق برنامه «جیمی کیمل» کمدین آمریکایی در تابستان اشاره کرد. کیمل پس از کشته شدن «چارلی کرک» فعال رسانه‌ای هوادار ترامپ، با واکنش ترامپ به مرگ او شوخی کرده بود. در پی پخش این شوخی، شبکه‌ای‌بی‌سی برنامه را به حالت تعلیق درآورد. 

هریس گفت: «او آنقدر حساس است که نمی‌تواند یک شوخی را تحمل کند و تلاش کرد تا یک سازمان رسانه‌ای را تعطیل کند».

کامالا هریس شکست در انتخابات ۲۰۲۴ را به گردن کوتاه بودن دوره تبلیغات خود می‌اندازد. زیرا در ابتدا جو بایدن برای ریاست جمهوری نامزد شده بود و پس از شکست‌های مکرر در مناظره‌های انتخاباتی که زوال شناختی او را نشان می‌داد، مجبور به عقب‌نشینی شد و هریس را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

منبع: گاردین

برچسب ها: کامالا هریس ، انتخابات آمریکا ، ریاست جمهوری
