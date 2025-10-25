باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام سید محمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از دریافت مجوز واگذاری تاکسیهای برقی خبر داد و گفت: اصل مصوبه این است که تاکسیهای برقی با تسهیلات دولت و شهرداری ابتدا به تاکسیرانانی واگذار شود که تاکسی فرسوده دارند و قصد از رده خارج کردن آنها را دارند. این مجوز از سوی وزارت کشور صادر شده و شهرداری مجاز به اجرای آن است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی تاکسیرانان قدیمی تمایل به دریافت تاکسی برقی نداشتند، پیشنهاد شد که این مجوز برای افرادی که برای نخستین بار قصد دریافت پروانه تاکسیرانی دارند و میخواهند به جمع تاکسیرانان بپیوندند نیز اعمال شود. پیگیریهای لازم توسط رئیس سازمان تاکسیرانی، شادی مالکی، انجام شد و مجوز واگذاری ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی جدید دریافت شد.
آقامیری تأکید کرد: این واگذاری نیز همانند سایر طرحهای تاکسیرانی مستلزم تصویب شورای شهر است و پس از تصویب در صحن شورا، فرآیند واگذاری به متقاضیان جدید به صورت رسمی آغاز خواهد شد. این اقدام در راستای توسعه حملونقل پاک و حمایت از ورود نیروهای جدید به حرفه تاکسیرانی انجام میشود.
منبع: شورای شهر