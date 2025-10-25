تراکتور تبریز با نتیجه پرگل ۵ - ۰ گل گهر سیرجان را در ورزشگاه اختصاصی اش مغلوب کرد.

در دقیقه ۲۴ در حالی که ارسال بلند بازیکنان تراکتور در اختیار نمانیا تومساوویچ بود، او نتوانست توپ را دور کند و دفع ناقصش مقابل پای امیرحسین حسین زاده فرود آمد و او بعد از یک استارت سریع در موقعیت تک به تک دروازه را گشود.

نیمه اول با برتری یک گله شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات گل گهر برای تساوی بازی بیشتر شد، اما در دقیقه ۵۴ روی پاس عالی مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین زاده شوت خود را به سمت دروازه زد که به دلیل برخورد به پای مدافع گل گهر مهار آن برای گروسیان سخت شد و گلر این شوت را دفع کرد، اما در ادامه رجی لوژکیا توانست دروازه خالی را باز کند.

در دقیقه ۶۲ پس از پاس صادق محرمی به امیرحسین حسین زاده او آرمان اکوان را دریبل کرد و در فضای بسیار خوب توپ را از بین پای مدافع بوسنیایی تیم گل گهر عبور داد تا گل سوم هم به ثمر برسد و او در این بازی دبل کرده باشد.

فقط ۲ دقیقه بعد یعنی در دقیقه ۶۴ روی ارسال صادق محرمی، دفع مدافع گل گهر به آرمان اکوان برخورد کرد و باعث شد تا توپ مقابل دروازه به امیرحسین حسین زاده برسد و او به راحتی تقریبا خالی فرزین گروسیان را باز کند تا حسین زاده در شب رویایی در سیرجان هت تریک کند.

در ادامه عطش تراکتوری‌ها برای زدن گل کم نشد و در دقیقه ۸۹ روی فرار دانیال اسماعیلی فر از سمت چپ، این بازیکن توپ را به دهانه دروازه حریف فرستاد و مسعود زائر کاظمینی تنها شش دقیقه بعد از ورود به زمین، موفق شد دروازه خالی را باز کند.

در پایان تراکتور با نتیجه پرگل ۵ - ۰ گل گهر را مغلوب کرد تا ۱۲ امتیازی شود و با یک بازی کمتر بعد از آلومینیوم اراک ۱۳ امتیازی در جایگاه دوم جدول لیگ برتر فوتبال قرار گیرد.