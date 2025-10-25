باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به طرحهای تحولآفرین این ادارهکل در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در بخشهایی مانند صنایعدستی برای عرضه محصولات خود باید به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت کنند.
او با بیان اینکه دوران گذار از روشهای سنتی به شیوههای مدرن در تمامی عرصهها آغاز شده است، افزود: حوزه گردشگری و سفر نیز ناگزیر به سمت روشهای نوین حرکت خواهد کرد و لازم است خدمات به گردشگران بر اساس نیازهای روز جامعه طراحی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس توسعه فناوری و ابزارهای نو را در عین چالشبرانگیز بودن، فرصتی برای پیشرفت دانست و گفت: توسعه فناوری در حوزه کار، اشتغال و گردشگری ممکن است اضطرابآور باشد، اما میتوان با پیشبینیهای لازم به استقبال آینده رفت.
همافزایی برای اجرای طرحهای تحولآفرین و اشتغالزایی
مریدی با تأکید بر اینکه اشتغال و سرمایهگذاری دو مقوله فرابخشیاند، از آمادگی میراث فرهنگی فارس برای همکاری در راستای اجرای طرحهای تحولآفرین و اشتغالزایی در استان خبر داد و افزود: شیراز با دارا بودن بافت تاریخی و کوچهباغهای کهن، ظرفیتهای بیبدیلی برای سرمایهگذاری دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
او با اشاره به شعار «ابتکارات محلی؛ تأثیرات جهانی» گفت: ایدهها و ابتکارات محلی را میتوان جهانی کرد و فارس ظرفیت میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در پایان، «کار» را ظرفی دانست که همه بخشها و اقدامات را میتوان در آن جای داد.
تشریح طرحهای تحولآفرین تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس
در ادامه این دیدار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به طرحهای تحولآفرین هفتگانه این ادارهکل که اجرای آن پس از امضای تفاهمنامه میان وزیر کار و استاندار فارس آغاز شده است، گفت: مهارتآموزی سفارشمحور یکی از ارکان مهم این طرحهاست.
سعید بیاری افزود: در قالب اجرای این طرحها، چرخه کامل عرضه محصولات و تولیدات استان در قالب مشاغل خانگی با استفاده از تسهیلات کمبهره پیشبینی شده و تاکنون ۴۷ منطقه محروم در شیراز شناسایی شده است. با همکاری مدیریت شهری شیراز، «خانههای مهارت» ویژه شهروندان و توانخواهان برای مهارتافزایی و هدایت تسهیلات مشاغل خانگی به سمت ایجاد اشتغال پایدار راهاندازی میشود.
او از برگزاری «همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: میزهای تخصصی سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان و شهرستانها متناسب با ظرفیتهای هر منطقه برپا خواهد شد که نیازمند همکاری دستگاههایی مانند میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است.
بیاری با تأکید بر تدوین فرصتهای سرمایهگذاری بینام در شهرستانها افزود: تشکیل میزهای تخصصی سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، خدمات و کشاورزی، زمینهساز سرمایهگذاری واقعی برای تولید و در پی آن، اشتغالزایی پایدار خواهد بود.
در پایان این نشست، ابوالفضل اژدری، سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز بر ساماندهی تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکیل کمیتهای ویژه با حضور کارشناسان و مدیران دو دستگاه اجرایی متولی تأکید کرد.
