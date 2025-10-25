معاون علمی رییس جمهور از راه‌اندازی طرح ملی «افق سایبری امن» خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ۴۱ مرکز دانشگاهی و پژوهشی سراسر کشور، ظرف دو سال به تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از تولید و تجاری‌سازی ۵۰ محصول فناورانه در حوزه امنیت سایبری خواهد پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین در نشست آغاز به کار طرح ملی افق سایبری امن با اشاره به چالش‌های کشور در مسیر توسعه امنیت سایبری، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی ما، مقاومت در برابر تغییر و تصمیم‌گیری‌های هیجانی در این حوزه است. طی یک سال فعالیت در این عرصه، به این نتیجه رسیده‌ایم که نبود رویکرد منسجم و برنامه‌محور، رشد فناوری‌های سایبری را کند کرده است.

ضرورت ظرفیت‌سازی و توسعه فناوری

افشین با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌سازی در حوزه فناوری سایبری افزود: توسعه فناوری باید هم‌زمان با تربیت نیروی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های علمی انجام شود. طرح ملی «افق سایبری امن» محدود به تهران نیست و دانشگاه‌ها و مراکز علمی سراسر کشور در آن مشارکت خواهند داشت.

مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای علمی

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هسته اصلی با همکاری بیش از ۳۰ دانشگاه، انجمن و مرکز پژوهشی در اجرای این طرح فعال هستند. در مجموع، حدود ۴۱ مرکز دانشگاهی و پژوهشی درگیر اجرای طرح ملی افق سایبری امن خواهند بود.

تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها

افشین با اشاره به اهمیت آموزش‌های عملی در دانشگاه‌ها گفت: نظام آموزشی کشور باید به سمت آموزش‌های میدانی حرکت کند تا فارغ‌التحصیلان مهارت‌های واقعی مورد نیاز بازار را کسب کنند. آزمایشگاه‌ها و مراکز عملیاتی باید تقویت شوند تا آموزش از فضای نظری فاصله بگیرد.

حمایت از دانشگاه‌های مادر و رشته‌های مرتبط

به گفته افشین، پنج دانشگاه ما در کشور در اولویت حمایت‌های ویژه قرار دارند و دانشجویان دکتری حوزه امنیت سایبری دو برابر سایر رشته‌ها از حمایت مالی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: مراکز فعال در این حوزه با تشکیل هسته‌های فکری می‌توانند به توسعه ایده‌ها و محصولات فناورانه کمک کنند.

حمایت از محصولات دانش‌بنیان و فناورانه

افشین بیان کرد: یکی از اهداف اصلی طرح، حمایت از محصولات فناورانه و دانش‌بنیان است. شناسایی نیازهای کشور، صدور شناسنامه برای محصولات امنیتی و توسعه الگوریتم‌های بومی از جمله محورهای این برنامه خواهد بود.

توجه به مسائل مالی و بازار امنیت

وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات گفت: لازم است سازوکارهایی طراحی شود تا شرکت‌ها حضور مؤثری در بازار امنیت سایبری داشته باشند. همچنین برگزاری رویدادهای تخصصی و مسابقات جذاب می‌تواند انگیزه و نشاط فعالان این حوزه را افزایش دهد.

استانداردسازی و ساده‌سازی فرآیندها

افشین تأکید کرد: استانداردسازی در حوزه امنیت سایبری یکی از الزامات توسعه است. فرایندهای اداری و فنی باید ساده شوند تا شرکت‌ها سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند، بدون آنکه اصول امنیت و کیفیت نادیده گرفته شود.

رصد روندهای جهانی

وی خاطرنشان کرد: رصد مستمر روندهای علمی و فناورانه دنیا ضروری است تا بدانیم جهان به چه سمت و سویی حرکت می‌کند و بر اساس آن مسیر پنج‌ساله و ده‌ساله خود را ترسیم کنیم و در عرصه بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای داشته باشیم.

لزوم بازنگری در آموزش دانشگاهی و همگرایی ملی

معاون علمی رییس جمهور با تأکید بر نیاز دانشگاه‌ها به بازنگری در برنامه‌های آموزشی گفت: در برخی موارد لازم است دروس جدیدی به برنامه‌های آموزشی اضافه شود تا نیازهای واقعی کشور در حوزه امنیت سایبری برآورده گردد. اساتید و دانشگاه‌ها باید آموزش‌ها را با درک نیازهای روز دنیا تنظیم کنند تا پاسخگوی تحولات سریع این حوزه باشند.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که آغاز طرح افق سایبری امن نقطه شروعی برای همکاری گسترده‌تر میان نهادهای علمی، صنعتی و اجرایی کشور باشد و از همه فعالان حوزه سایبری، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی، سازمان‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی دعوت کرد تا با همکاری و همگرایی، مسیر توسعه فناوری‌های امنیتی و ارتباطات کوانتومی را در کشور تقویت کنند.

افشین در پایان گفت: هدف ما در این طرح، شبکه‌سازی در حوزه امنیت سایبری، تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص طی دو سال و حمایت از تولید، تجاری‌سازی و دانش‌بنیان شدن ۵۰ محصول فناورانه در همین بازه زمانی است.

