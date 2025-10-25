شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود سرایدار در برخی از مدارس شهرستان کرج استان البرز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرایداران مدارس نقش عمدهای در پاکسازی و زیباسازی مدارس میکشند و نقش حیاتی در حفظ امنیت و مدیریت امور روزمره مدارس ایفا میکنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از مدارس در شهرستان کرج استان البرز سرایدار ندارند و اولیای مدارس نیز مجبور به پاکسازی مدارس هستند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
من ساکن شهرستان کرج در استان البرز هستم پسرم در مدرسهای در ناحیه ۳ تحصیل میکند. در این ناحیه حدود ۶۰ مدرسه فاقد سرایدار هستند و اولیا باید نظافت مدرسه را انجام دهند وحتی برای آوردن چای برای معلمها از اولیا میخواهند این کار را انجام دهند من از شما کمک میخواهم تا با رسانهای شدن این مشکل شاید مشکل ما حل بشود ممنونم از شما لطفا پیگیری کنید.
