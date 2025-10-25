آزادکاران اوزان ۷۰ و ۱۲۵ کیلوگرم ایران با شکست رقبای خود راهی دیدار نهایی رقابت های قهرمانی امیدهای جهان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های مقدماتی ۴ وزن دوم، کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، سینا خلیلی در ۷۰ و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی فینال شدند. میلاد والی زاده در ۵۷ و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز به گروه بازنده‌ها رفتند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و به گروه بازنده‌ها رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در فینال برابر الکساندر گایدارلی از مولداوی با نتیجه ۸ بر ۲ به برتری رسید و راهی فینال شد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و به گروه بازنده‌ها رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در مبارزه نیمه نهایی مقابل حبیب داودگادجیف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و راهی فینال شد.