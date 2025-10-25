باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های راگبی آسیا ترافی در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود که تیم‌های ملی زنان و مردان ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

تیم ملی راگبی زنان ایران بازی‌های درخشانی از خود به نمایش گذاشت و دو رقیب اصلی خود یعنی کره جنوبی و ازبکستان را از پیش رو برداشت تا شانس حضورش در جمع تیم‌های برتر بالا باشد.

تیم زنان راگبی ایران در یک بازی دیدنی، کره جنوبی را با نتیجه ۲۹ بر ۵ از پیش رو برداشت و در ادامه به پیروزی ۱۲ بر ۵ مقابل ازبکستان رسید.

تیم زنان ایران فردا با لبنان و اردن بازی دارد و در صورت پیروزی راهی فینال خواهد شد.

اما تیم ملی راگبی مردان ایران ابتدا تیم ملی عراق را با نتیجه ۲۶ بر صفر شکست داد و در بازی دوم همچنین در یک بازی نزدیک با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ مغلوب تیم چند ملیتی بحرین شد.

تیم مردان راگبی ایران به عنوان تیم دوم از گروهش صعود کرد، اما در یک چهارم نهایی مغلوب هند شد و باید در ادامه برای رتبه پنجم تلاش کند.