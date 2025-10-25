دریادار تنگستری از اظهار تمایل برگزاری رزمایش مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان _ دریادار علیرضا تنگسیری شنبه در آیین اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان پاسدار منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) و منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه (ندسا) در بوشهر افزود: مردم و کشورهای منطقه قادر هستند در خلیج فارس که 250هزار کیلومتر مساحت دارد امنیت را برقرار کنند.

وی با بیان اینکه امنیت خلیج فارس امروز حاصل خون شهدا و حضور مقتدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، گفت: ما اعتقاد داریم کشورهای منطقه، خود قادر به حفظ امنیت این آبراه راهبردی هستند و نیازی به حضور قدرت‌های بیگانه نیست.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما، اعم از نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، با اقتدار کامل امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را برقرار کرده‌اند و دنیا مدیون خون شهدایی است که برای باز ماندن این تنگه حساس جان خود را فدا کردند.

دریادار تنگسیری یدآور شد: بوشهر از معدود استان‌هایی است که در سه عرصه تاریخی مبارزه با دشمنان خارجی شهید تقدیم انقلاب کرده است؛ از رئیس‌علی دلواری در مبارزه با انگلیس، تا شهیدان نبرد با رژیم بعثی صدام، و شهدای نبرد با آمریکا در خلیج فارس مانند شهید نادر مهدویکه این افتخار سند پایدار امنیت امروز منطقه است.

وی گفت: باهدف عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب درباره ترویج ازدواج آسان، چهار سال است که در نیروی دریایی سپاه این طرح را آغاز کرده‌ایم و با کمک فرماندهان و مجموعه‌ها توانسته ایم تا امروز به بیش از هزار خانواده پاسدار جوان برای تشکیل خانواده کمک شده است.

دریاردار تنگسیری افزود: در قالب این طرح هشت قلم کالای اولیه زندگی به زوج های جوان اهدا می شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: در این طرح اگر عروس و داماد از خانوده نیروی دریایی سپاه باشد 2 جهیزنه اهدا خواهد شد.

وی افزود: ما معتقدیم زندگی نباید سخت گرفته شود؛ امروز هم به‌صورت نمادین در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، تعداد ۴۷ سری جهیزیه در استان بوشهر تخصیص داده شد.

دریادار تنگسیری یادآور شد: این طرح در چهار سال گذشته با استقبال خوبی مواجه شده و با همکاری سایر نیروهای سپاه اکنون به سطح ملی گسترش یافته است.

