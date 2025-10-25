چلسی در مصاف با تیم تازه صعود کرده ساندرلند شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نهمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، استمفوردبریج میزبان رویارویی ۲ تیم چلسی و ساندرلند بود بود که تیم مهمان موفق شد با نتیجه ۲-۱ چلسی قدرتمند را شکست دهد. این پیروزی غیرمنتظره، ساندرلند را به رتبه دوم جدول رده‌بندی ارتقا داد، در حالی که چلسی با ۱۴ امتیاز به رتبه هفتم سقوط کرد و از کورس صدر جدول فاصله گرفت.

چلسی که امروز در دقیقه ۴ توسط گارناچو دروازه ساندرلند تازه‌وارد به لیگ برتر را باز کرده بود تصورش را هم نمی‌کرد که در دقیقه ۹۳ کامبک خورده و ۲-۱ شکست بخورد. ایسیدور (۲۲) و شمس‌الدین طالبی (۳+۹۰) گلزنان ساندرلند در این بازی بودند.

در بازی همزمان، نیوکاسل دو بر یک فولام را شکست داد.