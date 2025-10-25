باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ووشوی کشور با حضور بیش از ۳۲۰ ورزشکار نوجوان از سراسر ایران، در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی استان قم آغاز شد.

در این رقابت‌ها نوجوانان متولد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در دو بخش تالو و ساندا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت ووشوی استان با اشاره به سطح بالای فنی مسابقات گفت: این دوره از المپیاد، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های استعدادیابی کشور است و نفرات برتر بلافاصله به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد تا برای اعزام به مسابقات جهانی آماده شوند.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم