هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ووشوی کشور در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی استان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ووشوی کشور با حضور بیش از ۳۲۰ ورزشکار نوجوان از سراسر ایران، در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی استان قم آغاز شد.

در این رقابت‌ها  نوجوانان متولد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در دو بخش تالو و ساندا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت ووشوی استان با اشاره به سطح بالای فنی مسابقات گفت: این دوره از المپیاد، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های استعدادیابی کشور است و نفرات برتر بلافاصله به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد تا برای اعزام به مسابقات جهانی آماده شوند. 

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: ووشو ، اخبار ورزشی قم‌
