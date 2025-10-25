باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد عصر شنبه در نشست «سلسله مراتب تشرف به اماکن زیارتی از منظر معماری و شهرسازی» که با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه قم و بسیج مهندسین استان برگزار شد، اظهار کرد: قم از نظر دینی، علمی، سیاسی و تاریخی در سطحی بینظیر قرار دارد و این ابعاد مکمل یکدیگرند و هرگز نباید از هم جدا شوند.
وی افزود: قم از لحاظ تاریخی و باستانی شهری ریشهدار است، از منظر سیاسی به عنوان شهر خون و قیام شناخته میشود و از نظر علمی شهری است که طبق روایات، علم از آن به سراسر جهان منتشر خواهد شد. به گفته وی، قم همچنین به آل محمد(ص) منسوب است و در روایات آمده که نفس کشیدن در این شهر ثواب تسبیح دارد.
لزوم برنامهریزی منسجم برای آینده قم
تولیت مسجد جمکران با اشاره به درهمتنیدگی وجوه مختلف هویت قم گفت: حضور پادشاهان و رجال سیاسی در طول تاریخ برای دیدار با علمای دینی نشان میدهد سیاست، علم و دین در قم از یکدیگر جدا نیستند و این ارتباط به غنای فرهنگی شهر افزوده است.
وی ادامه داد: ضروری است کمیتهای متشکل از مسئولان اجرایی، فرهنگی و شهرسازی تشکیل شود تا تصمیمگیری درباره آینده قم با نگاهی جامع و منسجم انجام گیرد. در این فرآیند باید نظرات تخصصی و گوناگون همانند تیم پزشکی برای انتخاب بهترین مسیر توسعه در کنار هم قرار گیرد.
اجاقنژاد با بیان اینکه قم از نظر تاریخی ظرفیتهای فراوانی دارد، گفت: اماکنی همچون تپه سلام بخشی از هویت تاریخی قم هستند که نیازمند مرمت و معرفیاند. بیتوجهی به سبک تاریخی در ساختوسازها، اصالت شهر را تهدید میکند.
منبع:روابط عمومی مسجد جمکران