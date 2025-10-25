باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

وی ادامه داد: یکشنبه در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور و دوشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.

او بیان کرد: روز دوشنبه با عبور موج کم‌دامنه سطوح میانی جو از شمال کشور، در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی سه روز آینده خلیج فارس و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود."