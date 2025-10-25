باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان در جریان است، عصر امروز شنبه در وزن ۹۲ کیلوگرم مبین عظیمی به مصاف حریف روس رفت و با برتری برابر وی به مدال طلا رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد موخامد خانی اف از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.