باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حاشیه بازدید از چهارمین دوره جشنواره بینالمللی «همام» با تأکید بر لزوم حضور فعال کودکان دارای نیازهای خاص در کنار دیگر هم سن های خودشان گفت: نتایج بررسیهای روانشناختی و جامعهشناختی نشان میدهد که تعامل این گروه از کودکان با دیگران، نهتنها باعث رشد شخصیتی و اجتماعی آنها میشود، بلکه به افزایش حس امید و انرژی متقابل میان کودکان کمک میکند.
فراهمسازی فضاهای مشترک برای حضور کودکان فراگیر
علامتی توضیح داد:ما در کانون پرورش فکری در حال ایجاد فضاهایی هستیم که کودکان دارای نیازهای خاص بتوانند در کنار دیگر بچهها در مراکز عمومی ما حضور داشته باشند. این همنشینی، بخشی از مسیر طبیعی رشد آنهاست و کمک میکند احساس تعلق و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند.
وی افزود: رویکرد جدید کانون بر پایه همزیستی آموزشی و فرهنگی است تا بهجای جداسازی، فرصتهای برابر برای همه کودکان فراهم شود.
از بستر بیماری تا نویسندگی
مدیرعامل کانون با اشاره به نمونهای از موفقیت اعضای فراگیر گفت:بهتازگی کتابی با عنوان من دختر قدرتمندی هستم از یکی از اعضای فراگیر ما، خانم فاطمه محمدی از استان یزد، منتشر شده است. ایشان بر اثر یک اشتباه پزشکی دچار قطع نخاع شده و بیش از ده سال است در بستر بیماری زندگی میکند، اما با پشتکار فراوان توانسته کتابی تأثیرگذار بنویسد که بدون هیچگونه اغماض و با سختگیریهای شورای عالی کتاب تأیید و منتشر شد.
وی افزود: این کتاب، نمادی از توانمندی، امید و اراده است و نشان میدهد استعداد و خلاقیت محدود به شرایط جسمی نیست.
روایتهای واقعی از زندگی کودکان با نیازهای خاص
علامتی از انتشار کتابهای دیگر با محوریت زندگی کودکان فراگیر خبر داد و گفت:کتاب دیگری نیز داریم که داستان واقعی یک نوجوان نابینا را روایت میکند؛ نوجوانی که در مسیر انجام عمل پیوند قرنیه قرار دارد. این روایتها نهتنها الهامبخش هستند بلکه به سایر کودکان کمک میکنند تا با مفاهیم صبر، امید و تفاوتهای انسانی آشنا شوند.
وی ادامه داد: در کانون، کارگروههایی تشکیل دادهایم تا هم برای این بچهها کتاب بنویسیم و هم آثار خودشان را منتشر کنیم. هدف ما این است که آنها را از مصرفکننده فرهنگی به تولیدکننده فرهنگی تبدیل کنیم.
گامهای بلند جشنواره همام
در بخش دیگری از سخنان خود، مدیرعامل کانون به ارزیابی جشنواره بینالمللی همام پرداخت و گفت:من پارسال نیز در این جشنواره حضور داشتم و امسال شاهد گامهای بسیار بزرگتری هستیم. از چند ماه پیش، تیم برگزارکننده با اراده، امید، تعهد و کار جهادی کارهای بزرگی انجام داده است. واقعاً مجموعهای از جوانان مؤمن و خلاق گرد هم آمدهاند تا برای فرشتههای روی زمین کار کنند.
پیشنهاد ایجاد بخش پژوهشی در جشنواره
علامتی برای تداوم و ارتقای سطح علمی جشنواره، پیشنهاد ایجاد بخش پژوهشی را مطرح کرد و گفت:اگر بتوانیم یکی از دانشگاهها یا دانشکدهها را به این جشنواره پیوند بزنیم و بخش پژوهشی رسمی در آن شکل بگیرد، جشنواره از سطح هنری فراتر میرود و تبدیل به یک حرکت علمی و اجتماعی میشود. خوشبختانه امسال کانون پرورش فکری به صورت فعال پای کار آمده تا هم از ظرفیتهای جشنواره استفاده کند و هم در ارتقای هنری و علمی آن نقش داشته باشد.
تأکید بر حفظ ماهیت مردمی جشنواره
علامتی در ادامه تصریح کرد:نباید مفهوم ارتقا را با از دست دادن ماهیت مردمی جشنواره اشتباه بگیریم. آنچه جشنواره همام را متمایز کرده، روح مردمی و جهادی آن است. باید مراقب باشیم که این هویت حفظ شود، حتی وقتی وارد مراحل حرفهایتر و بینالمللی میشویم.
از کتاب تا سینما؛ حضور کودکان فراگیر در تولیدات هنری
مدیرعامل کانون پرورش فکری درباره فعالیتهای هنری این نهاد نیز گفت:در زمینه تئاتر و سینما نیز توجه ویژهای به حضور کودکان با نیازهای خاص داریم. برای مثال در فیلم باغ کیانوش یکی از شخصیتهای اصلی، کودکی با نیازهای خاص است. در آینده نیز قصد داریم در کنار تولید کتاب، در حوزههای انیمیشن، سینما و تئاتر کودک چه درباره این کودکان و چه با مشارکت آنها فعالیتهای بیشتری انجام دهیم. ما معتقدیم هنر، مؤثرترین زبان برای گفتوگو با کودکان است و باید از این ظرفیت برای رشد، آگاهی و همدلی میان همه کودکان استفاده کنیم.