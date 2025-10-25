باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان در جریان است، عصر امروز شنبه در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت.

یوسفی در این گروه ابتدا به مصاف گریگور ایگنبرودت از آلمان می‌رود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور بعد با آیخان سمیر سید از بلغارستان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا به مصاف داوداف از روسیه برود.

منبع: مهر