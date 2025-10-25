باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی نیکبخت معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان در مراسم تجلیل از مدالآوران المپیادهای علمی جهانی ضمن تشریح اهداف بنیاد و معرفی طرحهای حمایتی ویژه دانشجویان، بر اهمیت فراهمسازی بستری امن و توانمندساز برای فعالیتهای علمی و پژوهشی نخبگان کشور تأکید کرد.
نیکبخت در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما در بنیاد، ایجاد شرایطی است که دانشجویان بتوانند با آرامش خاطر در مسیر رشد علمی و پژوهشی خود گام بردارند. هدف دیگر ما آن است که زمینهای فراهم شود تا نخبگان و استعدادهای جوان در بسترهایی نزدیک به واقعیت اجتماعی، توانمند شوند و بتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.
وی در ادامه ضمن معرفی معاونتهای مختلف بنیاد گفت: بنیاد ملی نخبگان دارای معاونت تخصصی، معاونت مستعدان و آیندهسازان، و معاونت سرآمدان نخبگان است. دانشجویان در دوران تحصیل بیشتر با معاونت مستعدان و آیندهسازان در ارتباط هستند و پس از دانشآموختگی، تعامل آنها از طریق معاونت سرآمدان ادامه مییابد.
نیکبخت در بخش بعدی سخنانش به معرفی طرح شهید رضایی (طرح توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان) پرداخت و افزود: طرح شهید رضایی، محور اصلی حمایت از دانشجویان مستعد است. تمام دانشجویان ورودی مستقیم کارشناسی در سال اول به صورت خودکار مشمول این طرح میشوند. البته برای بهرهمندی از مزایای آن لازم است در سامانه سینا ثبتنام و گزینه ثبت درخواست را نهایی کنند.
او توضیح داد که امتیازدهی به متقاضیان بر اساس فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانه انجام میشود و دانشجویانی که امتیاز بالاتر از ۲۰۰ کسب کنند، وارد مرحله رقابتی میشوند. تسهیلات این طرح شامل حمایت مالی تا سقف ۷۰ میلیون تومان برای دوره دکتری، ۵۵ میلیون تومان برای کارشناسی ارشد و ۴۰ میلیون تومان برای کارشناسی است. این اعتبار میتواند برای خرید تجهیزات، اجرای پایاننامه و تقویت مهارتهای آموزشی و کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اعتبار دستیاری نیز افزود: دانشجویان میتوانند با همکاری اساتید در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشارکت کرده و از اعتبار دستیاری برخوردار شوند. این حمایت در قالب کمکهزینه آموزشی تعریف میشود و فرصت بسیار ارزشمندی برای تجربه علمی است.
در ادامه، نیکبخت به طرحهای دیگر بنیاد از جمله طرحهای آموزشی و پژوهشی، طرح شهید احمدی روشن، طرح نظام وظیفه تخصصی شهید سیاد شیرازی و طرح استاد فرشچیان اشاره کرد.
او درباره طرح شهید احمدی روشن گفت: این طرح با هدف تشکیل هستههای پژوهشی و فناورانه مسئلهمحور طراحی شده است. هر هسته متشکل از استاد راهبر و چند دانشجو است که مأمور حل یک مسئله واقعی در جامعه میشوند. بنیاد در طول یک سال، علاوه بر حمایت مالی استاد، به دانشجویان کارشناسی تا سقف ۶۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۷۴ میلیون تومان و دکتری ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت میکند.
وی خاطرنشان کرد که هدف اصلی این طرح، علاوه بر حل مسائل، توانمندسازی دانشجویان در مواجهه با چالشهای واقعی و تقویت مهارت حل مسئله است و فراخوان آن تا پایان آبانماه سال جاری اعلام خواهد شد.
نیکبخت همچنین درباره طرح نظام وظیفه تخصصی شهید سیاد شیرازی توضیح داد: دانشجویان واجد شرایط میتوانند به جای خدمت سربازی معمول، با گذراندن یک دوره آموزشی کوتاهمدت سه تا شش هفتهای و انجام پروژهای در سازمانهای نظامی یا غیرنظامی، خدمت خود را در قالب فعالیت تخصصی به پایان برسانند. این طرح از جذابترین و مؤثرترین برنامههای بنیاد برای نخبگان آقاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش از حمایتهای بنیاد در زمینه اختراعات و تجاریسازی ایدهها یاد کرد و گفت: بنیاد از اختراعاتی که قابلیت تجاریسازی دارند، در سه سطح مختلف حمایت میکند. علاوه بر حمایت مالی، تسهیلات لازم برای توسعه فناوری و ورود به بازار نیز در نظر گرفته شده است.
نیکبخت در ادامه از برنامه کارورزی یا طرح کوآپ به عنوان یکی از برنامههای جدید بنیاد نام برد و توضیح داد: در این طرح، دانشجویان میتوانند با هماهنگی دانشگاه، بخشی از دوران تحصیل خود را در صنعت سپری کنند. این دوره جزو سنوات تحصیلی محاسبه میشود و علاوه بر دریافت حقوق از صنعت، بنیاد برای دانشجویان موفق امتیازهای ویژهای از جمله کسب خدمت نظام وظیفه و امتیاز ویژه در طرحهای بنیاد در نظر گرفته است.
وی افزود: دانشجویانی که در دوره کوآپ شرکت میکنند باید کیفیت آموزشی خود را حفظ کنند و معدل آنها کمتر از ۱۶ نباشد. ما در حال مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح هستیم تا کسب خدمت این دورهها نیز در سوابق نظام وظیفه دانشجویان ثبت شود.
در پایان این نشست، نیکبخت به طرح استاد فرشچیان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح ویژه هنرمندان مستعد کشور است و برای افرادی که در جشنوارههای ملی نظیر فجر برگزیده میشوند، تا سقف ۵۵ میلیون تومان در دو سال تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است. البته استفاده همزمان از طرح فرشچیان و طرح رضایی ممکن نیست و دانشجویان باید یکی از آنها را انتخاب کنند.
علی نیکبخت در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: تمام این طرحها با هدف حمایت از مسیر رشد علمی، پژوهشی و هنری نخبگان کشور طراحی شدهاند. انتظار ما از شما دانشجویان این است که با جدیت در مسیر آموزش و پژوهش گام بردارید تا بتوانید از این تسهیلات بهرهمند شوید و در آینده در جامعه تأثیرگذار باشید.