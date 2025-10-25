باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام دادگستری کل استان قم، تمامی اخبار، اطلاعیهها و اطلاعات مربوط به وضعیت حسابها و خدمات بانکی صرفاً از طریق وبسایت رسمی بانک به نشانی www.bmi.ir و کانال رسمی بانک ملی ایران در پیامرسان بله و اطلاعیههای بانک مرکزی اعلام و منتشر میشود.
برای اطمینان از صحت پیامهای دریافتی، تنها سرشماره رسمی بانک به شماره ۱۰۰۰۶۴۱۴۰ را بهعنوان مرجع اطلاعرسانی پیامکی شناسایی کنید و از توجه به سایر پیامکها با لینکهای ناشناس جداً خودداری کنید.
بانک ملی ایران هیچگونه پیام یا لینکی برای دریافت اطلاعات شخصی یا بانکی مشتریان ارسال نمیکند.