۱۳ آبان ماه ۳۰ دستگاه فولکس واگن ID-UNYX در تالار بورس کالا عرضه خواهد شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u0627 \u0642\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0631 - \u0628\u0648\u0631\u0633 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u06f3\u06f0 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0648\u0644\u06a9\u0633 \u0648\u0627\u06af\u0646 ID-UNYX \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0648\u0631\u0633 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u06a9\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0622\u0646 39,315,001,344 \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a.\n\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u060c \u062f\u0631\u0635\u062f \u067e\u06cc\u0634 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u06f1\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0633\u062a.