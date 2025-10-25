۱۳ آبان ماه ۳۰ دستگاه فولکس واگن ID-UNYX در تالار بورس کالا عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بورس کالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۱۳ آبان ماه ۳۰ دستگاه فولکس واگن ID-UNYX در تالار بورس کالا عرضه خواهد شد.

که قیمت پایه آن 39,315,001,344 ریال است.

گفتنی است، درصد پیش پرداخت سفارش خرید ۱۰ درصد است.

