گربه‌سیاهی که در سال‌های گذشته بار‌ها یقه‌ مونیخی‌ها را گرفته بود هم حرفی در برابر تیم بی رحم کمپانی نداشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ هشتمین هفته از رقابت‌های بوندس‌لیگا با برگزاری چند بازی پیگیری شد و در مهم‌ترین بازی، بایرن مونیخ در ورزشگاه بورسیاپارک میهمان مونشن‌گلادباخ بود و توانست با نتیجه ۳ بر صفر به برتری برسد. گل‌های این بازی را یوشوا کیمیش، رافائل گوریرو و لنارت کارل بازیکن ۱۷ ساله به ثمر رساندند.

 قهرمان رکورددار بوندسلیگا سیزدهمین پیروزی خود را در سیزدهمین بازی رسمی به دست آورد، رکوردی که در لیگ‌های برتر اروپا تنهامیلان در فصل ۹۳-۱۹۹۲ به آن رسیده بود. بایرن همچنین بهترین شروع تاریخ بوندس‌لیگا را رقم زده است. ۲۴ امتیاز، ۳۰ گل زده و ۴ گل خورده پس از هشت هفته، رکوردی که هیچ تیمی پیش از این به آن نرسیده بود.

در سایر دیدارها، لایپزیش با شش گل میزبانش آگزبورگ را شکست داد و پشت سر بایرن در رتبه دوم قرار دارد، اینتراخت فرانکفورت با دو گل سن پائولی را شکست داد و به رتبه ششم رسید، ولفسبورگ با یک گل هامبورگ را از پیش رو برداشته و هوفنهایم سه - یک از سد هایندهایم گذشت.

برچسب ها: بایرن مونیخ ، بوندس لیگای آلمان
گلزن دیروز و معمار بازی امروز
بوندس لیگای آلمان؛
بایرن مونیخ ۲ - ۱ دورتموند/ فتح درکلاسیکر به دست شاگردان کمپانی+ فیلم
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس شد
طلاباران MMA ایران در بازی‌های آسیایی
نتایج سومین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین/ ۴طلا،۱نقره و ۲ برنز برای ایران
زمان بازی‌های ایران مشخص شد
با اعتراض حریف تاجیکی مدال طلای ایلیا واحدی گرفته شد!
اتفاقی عجیب در میزبانی بسکتبال سه نفره مسابقات آسیایی بحرین ۲۰۲۵
صعود خلیلی و محمدنژاد به نیمه‌نهایی کشتی آزاد امیدهای جهان/ شکست والی‌زاده و یوسفی مقابل حریفان آمریکایی
صعود دختران فوتسال ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی
وانیا فتحعلی‌پور طلایی شد
بازگشت یک بازیکن به ترکیب استقلال
چلسی ۱ - ۲ ساندرلند/ صعود شگفتی‌سازان به رتبه دوم با عبور از شیر‌های لندن + فیلم
مهدی یوسفی برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
علیدوستی برنزی شد + فیلم و عکس
گل گهر ۰ - ۵ تراکتور/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در کویر
خلیلی و و محمدنژاد فینالیست شدند
بهرامی و حاجیوند به فینال صعود کردند
اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی وضعیت صابر کاظمی
والیبال ساحلی پسران از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند
محمدرضا گلزار از سرپرستی تیم ملی پدل استعفا کرد
لحظه مصدومیت حاجی موسایی و کسب مدال نقره جهان + فیلم
تاجرنیا: احیای بازی اصیل ایرانی هدف ماست
پایان کار تیم ملی MMA ایران با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
انگیزه بالای ملی پوشان بسکتبال سه نفره برای حضور در فینال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سرمربی تیم ملی MMA بانوان: نتیجه ۷ ماه تمرین مان را گرفتیم + فیلم
بسکتبال چین تایپه از قدرت‌های بزرگ آسیاست + فیلم
دینا بابارحیم سوم شد + فیلم
چین تایپه هم حریف دختران بسکتبالیست ایرانی نشد
اوسمار در هفته جاری وارد تهران خواهد شد
محمدجواد گریان برنز گرفت + فیلم
تکواندوی قهرمانی جهان/ حاجی‌موسایی با شکست قهرمان جهان به فینال رسید
از کسر ۱۲ امتیاز از شفیلد تا فرار بیرانوند از خدمت سربازی + فیلم
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه دختران ایران مقابل قزاقستان
مهاجم ناتینگهام فارست در راه پرسپولیس؟
