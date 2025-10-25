باشگاه خبرنگاران جوان ـ هشتمین هفته از رقابت‌های بوندس‌لیگا با برگزاری چند بازی پیگیری شد و در مهم‌ترین بازی، بایرن مونیخ در ورزشگاه بورسیاپارک میهمان مونشن‌گلادباخ بود و توانست با نتیجه ۳ بر صفر به برتری برسد. گل‌های این بازی را یوشوا کیمیش، رافائل گوریرو و لنارت کارل بازیکن ۱۷ ساله به ثمر رساندند.

قهرمان رکورددار بوندسلیگا سیزدهمین پیروزی خود را در سیزدهمین بازی رسمی به دست آورد، رکوردی که در لیگ‌های برتر اروپا تنهامیلان در فصل ۹۳-۱۹۹۲ به آن رسیده بود. بایرن همچنین بهترین شروع تاریخ بوندس‌لیگا را رقم زده است. ۲۴ امتیاز، ۳۰ گل زده و ۴ گل خورده پس از هشت هفته، رکوردی که هیچ تیمی پیش از این به آن نرسیده بود.

در سایر دیدارها، لایپزیش با شش گل میزبانش آگزبورگ را شکست داد و پشت سر بایرن در رتبه دوم قرار دارد، اینتراخت فرانکفورت با دو گل سن پائولی را شکست داد و به رتبه ششم رسید، ولفسبورگ با یک گل هامبورگ را از پیش رو برداشته و هوفنهایم سه - یک از سد هایندهایم گذشت.