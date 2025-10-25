رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور

فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام این خبر که فارس میزبان سی امین دوره مسابقات سراسر قرآن و عترت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در این دوره از مسابقات ۳۰۰ نخبه قرآنی پلیس با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی پلیس، سرتیپ دوم "عزیزالله ملکی" ضمن تشریح نحوه برگزاری سی امین دوره مسابقات سراسر قرآن و عترت فراجا، اظهار داشت: رقابت قرآنی کارکنان پایور و وظیفه فراجا از صبح روز دوشنبه ۲۶ آبان در جوار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) آغاز می‌شود و مراسم اختتامیه آن روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد. 

 این مقام مسئول با تاکید به این موضوع که مسابقات قرآنی مقدمه این است که آموزه‌های قرآن در رفتار و اخلاق پلیس تبلور پیدا کند و در عرصه جهاد تبیین بازوی مقتدر نظام و انقلاب باشند، افزود: این مسابقات قرآنی در راستای تحقق اندیشه‌های امام خمینی (ره) و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به منظور تربیت پلیسی در تراز جامعه قرآنی و ترویج سبک زندگی قرآنی برگزار می‌شود و نیروی انتظامی کشور بر اساس آموزه‌های قرآن و عترت، دستاورد‌های خود در تأمین امنیت جامعه را به برکت این نور الهی می‌داند.

وی با اشاره به رویکرد مکتبی پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: امروز پلیس جمهوری اسلامی به عنوان پلیسی در تراز انقلاب، در خدمت قرآن است و در کنار پیاده‌سازی مفاهیم قرآنی در جامعه، خود و خانواده‌اش نیز در فعالیت‌های قرآنی مشارکت دارند. همکاران، همسران، فرزندان، و حتی بازنشستگان مجموعه انتظامی در رشته‌های مختلف قرآنی فعال هستند که این جای افتخار دارد.

این مقام انتظامی اذعان داشت: به لطف الهی امروز در همه قسمت‌های فراجا، معنویت و تمسک به قرآن وجود دارد و اهمیت دادن به قرآن کریم و حضور مستمر فرماندهان و کارکنان در جلسات انس با قرآن، در راستای تربیت پلیس مکتبی و قرآنی مورد انتظار فرماندهی معزز کل قوا است. 

سردار ملکی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و امنیت همراه است، افزود: جانفشانی شهدای مدافع امنیت و شهدای محور مقاومت در راه قرآن، دین اسلام، و اهتزاز پرچم توحید است، این عزیزان با ایثار خون خود به ما یاد دادند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قرآن و عترت به این عزت و اقتدار رسیده و اکنون چشم امید آزادی‌خواهان جهان است.

سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قبل از این مسابقات سراسری درمرحله‌های استانی، شهرستانی، یگانی و منطقه‌ای مسابقات برگزار شده است که در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار نفر از کارکنان انتظامی سراسر کشور در این مسابقات شرکت کردند و امسال در سی امین دوره این مسابقات، حدود ۲۹ هزار نفر حضور یافته‌اند که از میان آنان ۳۰۰ نخبه قرآنی به مرحله نهایی و کشوری راه یافته‌اند که در پایان این رقابت‌ها نیز ۶۰ نفر از برترین‌ها به مسابقات نیرو‌های مسلح راه پیدا خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس در خاتمه با اعلام اینکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سال ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و نهج البلاغه در انتظامی کشور نام‌گذاری شده است، افزود: این مسابقات قرآنی پلیس با حمایت سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا و حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار می‌شود، گفت: متسابقین در ۱۳ رشته از جمله حفظ قرآن در سطوح مختلف، قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، درک مفاهیم و نکات تفسیری، مفاهیم نهج البلاغه و دعاخوانی، در این دوره از مسابقات با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

گفتنی است ۱۳ نفر از داوران و اساتید بین‌المللی قرآن کریم داوری این دوره از مسابقات را بر عهده دارند.

